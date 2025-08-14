Dos atractivos para el contacto con la naturaleza en Misiones

En el departamento de Misiones se encuentra el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, compartir una jornada ideal y recargar energías con la familia. En ese sentido, Hotel Rural San Ignacio Country Club es un destino relajador para el Turismo Interno. Ofrece actividades al aire libre, campestres y gastronomía típica de la región.

Se ubica en el corazón del octavo departamento, donde los turistas pueden disfrutar de una serie de actividades.

Los propietarios del lugar, Gustavo Jhave y Ana Forneron de Jhave, detallaron los atractivos que están ofreciendo a las personas que lleguen al lugar para descansar y recargar energías.

“En el hotel ofrecemos vacaciones familiares todo el año, donde las personas vienen y son atendidas por nosotros mismos en un ambiente hogareño y familiar. Además, contamos con cabañas confortables para el descanso de los visitantes”, indicaron.

Las cabañas cuentan con todas las comodidades necesarias para el confort de los huéspedes. Aparte de eso, cuentan con hamacas, balcones con vistas panorámicas para un buen contacto con la naturaleza. Es un lugar ideal para ocio y relax, indicaron los propietarios.

También tienen lugares recreativos como cancha de fútbol, vóley, pádel, mesas de billar, piscina, jacuzzi y un sauna a vapor a base de eucalipto. Además, ofrece un circuito de tirolesa para los más pequeños de la familia.

Y para un mejor contacto con la naturaleza, tienen el servicio de senderismo por un circuito de un kilómetro y medio que da con un arroyo de aguas cristalinas, rodeado por árboles nativos y animales silvestres como monos, guasú, entre otros. Aparte de esto, según señalaron los propietarios, el barro del arroyo cuenta con propiedades curativas.

“Según una médica naturista, el barro que se encuentra a un costado del arroyo cuenta con propiedades curativas, donde los visitantes se untan en todo su cuerpo y dejan reposar un par de minutos hasta secarse. Luego, tienen que entrar al arroyo para sacarse todo, y ese contacto trabaja directamente con el sistema nervioso central”, mencionaron los propietarios.

Un lugar ideal para desconectarse, desestresarse y dejar de lado la rutina diaria. También cuentan con lugares para realizar parrilladas, así como un tatakuá para cocinar chipa, sopa paraguaya o chipa guasu.

Cuentan con diversos monumentos que atraen a los turistas, como el famoso árbol de la fertilidad, que es un árbol de timbó que hace varios años sufrió el impacto de un rayo. Para no desperdiciar el gigantesco tronco, decidieron tallar la imagen de un indio desnudo, la cual bautizaron como el árbol de la fertilidad.

También está la pareja de la amistad, que son la figura de un indio tomando tereré y una india con un cántaro encima de la cabeza, ambas figuras talladas en piedra que simbolizan la amistad entre un hombre y una mujer.

El Hhotel rural San Ignacio Country Club se encuentra en el kilómetro 228 sobre la Ruta PY01, frente al cruce a Santa María, Misiones. El costo general por persona para 24 horas es de G. 160 mil y para pasar el día con la familia es de G. 50 mil. Pueden realizar su reservación al celular 0981 809 105 o nada más llegar, ya que cuenta con disponibilidad para hasta 60 personas.

Centu Cue para acampar a orilla del río

Otro de los destinos ideales para una jornada agradable en este feriado largo es el hotel camping Centu Cue en el distrito de Villa Florida, también en Misiones, el lugar ofrece una extensa playa, hotel, cabañas, minisuper y área de camping para que los visitantes puedan estar en armonía con la naturaleza.

La administradora del establecimiento, María Selva Corrales, señaló que aguardan visitantes que buscan lugares paradisíacos para descansar en este feriado largo.

“Centu Cue ofrece mucha paz y fantástica naturaleza, como también nuestra característica hospitalidad. Además, confortables cabañas para hospedarse”, explicó Corrales.

Las cabañas están totalmente equipadas, con capacidad de hasta cinco personas. También hay sitios de esparcimiento para disfrutar de la naturaleza pura a orillas del Tebicuary.

El área de camping se encuentra en medio de un parque natural de frondosos árboles y servicios básicos, como electricidad, agua y baño rural con ducha.

Las tarifas en el área de cabañas por noche son: 1 o 2 personas, G. 400 mil, y va aumentando G. 50 mil por persona. El área de camping por día es G. 25 mil.

Está ubicado a 7 kilómetros del casco urbano de la ciudad florideña y es un espacio ideal para desconectarse de la rutina diaria, recargar energía y pasar de muy buena manera con la familia.