Girasoles en floración: dónde están y cómo llegar al lugar de las fotos más lindas

Una gran fila de vehículos se forma diariamente, especialmente los fines de semana, en el campo de girasoles de este distrito que tiene una extensión total de 80 hectáreas. Las flores, que están en su máximo esplendor, crean un paisaje dorado imposible de ignorar.

Familias enteras se detienen para admirar la vista, capturar fotografías o incluso aventurarse a caminar entre los cultivos.

Viajando desde Asunción, el campo se encuentra al costado izquierdo de la ruta PY02 y desde Ciudad del Este, al derecho. La empresa propietaria instaló escaleras de madera para que los visitantes puedan obtener mejores ángulos al tomar sus fotos, además izaron una bandera paraguaya que aporta un toque patriótico al paisaje. La utilización del lugar es libre y gratuita.

La floración comenzó hace unos días y se prevé que dure alrededor de dos semanas, antes de que las plantas se sequen y comience la cosecha. El grano producido tiene como destino la exportación, principalmente para la elaboración de aceite.

Una experiencia cautivante

Aunque muchos visitantes llegan de paso, otros recorren varios kilómetros exclusivamente para disfrutar de este espectáculo natural. Griselda Giménez, proveniente de Juan León Mallorquín, comentó que suele viajar a Asunción en esta época y siempre aprovecha para hacer una parada: “Ver tantas flores te transmite una sensación indescriptible, es una maravilla”.

Por su parte, Hermelinda Benítez señaló que las imágenes en redes sociales no logran reflejar la belleza real del lugar: “Las fotos son lindas, pero verlas en persona es mucho más impresionante”.

En tanto, Maura Ortiz relató que desde hace tres años intentaba visitar el campo, pero el mal tiempo siempre frustraba sus planes. Este año, en su tercer intento, finalmente lo consiguió y viajó desde Ciudad del Este solo para contemplar el espectáculo floral.

Trabajo y producción detrás de la belleza

Detrás del magnífico paisaje formado por el campo de girasoles, hay un intenso trabajo agrícola. La empresa responsable del cultivo se dedica a la producción y comercialización de semillas de alta calidad, además de otros insumos agrícolas. También cuenta con silos de acopio y una planta de elaboración de harina, generando empleo para numerosos pobladores de la región.

Además de ofrecer un espacio para los visitantes, los responsables de la parcela también buscan mostrar la capacidad productiva del área y aprovechar la afluencia de visitantes para promocionar y comercializar sus productos.