Noche de los Museos: 10 destinos que visitar en Itapúa

La Asociación Noche de los Museos - Paraguay organiza la novena edición del evento “Noche de los Museos”, que se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, desde las 18:00 hasta las 00:00. En Itapúa serán 10 los destinos habilitados, siendo opciones únicas para quienes realizan turismo interno por la región.

Entre museos, patrimonios de la humanidad y recorridos culturales, el séptimo departamento deslumbrará por la noche en una experiencia ideal para disfrutar en familia.

El formato será totalmente presencial con la participación de 12 departamentos del país, con casi cien museos y espacios culturales que abrirán sus puertas al público en una misma noche, con diversas propuestas culturales de acceso totalmente libre y gratuito.

La Noche de los Museos fue declarada de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Encienden árbol navideño gigante en Bella Vista, Itapúa

Circuitos en Itapúa

Durante una conferencia de prensa realizada en la Gobernación de Itapúa, la directora de Turismo Departamental, Verónica Stefani, explicó que serán tres los principales circuitos a recorrer por el departamento.

primero sería el de Encarnación, que albergará a los sitios: Asociación Japonesa “Casa del Té” y el Museo Ferroviario, ubicado en la Costanera República del Paraguay. Habrá un bus que ofrecerá el traslado hasta el segundo circuito, que serán las Misiones Jesuíticas Guaraní, ubicadas en San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangüé y Santísima Trinidad del Paraná. Este servicio será gratuito, es brindado por la Senatur y partirá desde la oficina de Turista Roga en Encarnación.

Entretanto, el tercer circuito estará compuesto por atractivos ubicados en las Colonias Unidas, compuestos por el Centro Histórico y Cultural “Edwin Krug”, el Museo de los Inmigrantes, la Aventura Selecta y el Museo Casa Raatz.

Para este recorrido, la Gobernación ofrecerá un bus gratuito que partirá a las 16:30 de este sábado, desde la réplica de la Estación del Ferrocarril en Encarnación. Para asegurar un lugar se debe confirmar al 0993 559 815.

Lea más: “Pasarela Jesuítica”: desfile de moda dedicado a la identidad y cultura en Itapúa

Además, entre los lugares habilitados durante la Noche de los Museos, se encontrará el Museo Histórico Ferroviario, ubicado en la ciudad de Carmen del Paraná. Todos los lugares estarán habilitados para quienes, de manera particular, quieran llegar a conocer el recorrido.