Carnaval Encarnaceno 2026: este viernes será el lanzamiento oficial de la edición 100

El ente organizador del Carnaval Encarnaceno, Club de Clubes, anunció que el lanzamiento oficial de la mayor fiesta del verano será realizado este viernes 19 de diciembre, a partir de las 20:00, en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente llamado el Sambódromo Encarnaceno.

Cada año se presentan los clubes participantes con las alegorías. Este año se pretende tener varias novedades. El lanzamiento es considerado una gran fiesta y es una gran oportunidad para disfrutar haciendo turismo interno por la bella “Perla del Sur”

Entre lo más destacado, después de la pandemia, será la primera edición en contar con cinco noches de carnaval.

También cabe mencionar que el Carnaval Encarnaceno 2026 será la edición número 100 de la gran fiesta en la capital de Itapúa. Si bien los registros del carnaval datan de mucho antes, el evento tuvo varias interrupciones con los años del ciclón, la Guerra del Chaco, golpes de Estado y durante la pandemia de Covid-19.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La edición 2025 llegó a su gran final con una multitudinaria asistencia que superó las 17.000 personas y, en las cuatro rondas, alcanzó el máximo de capacidad del sambódromo encarnaceno, totalizando más de 58.000 espectadores, que disfrutaron de esta gran fiesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Operativo “Año Paha”: Policía reforzará con más personal en sitios turísticos de Itapúa

El Carnaval Encarnaceno

El evento es considerado un gran dinamizador del turismo y la economía en la región.

En la última entrega, la organización destinó para la premiación un total de G. 2.700 millones, distribuidos entre los siete clubes participantes. Las comparsas, cinco en total, llevaron por primera vez la suma de G. 500 millones cada una y las carrozas, que fueron dos, G. 100 millones cada una.

Estudios realizados por la Universidad Nacional de Itapúa revelaron que en el 2025 se generó un movimiento económico en la región de alrededor de US$ 16 millones, además de que aportó mano de obra y trabajo a diversos sectores de la economía local.

Los turistas que vienen a los carnavales, en promedio, se quedan tres días en la ciudad y tienen un gasto promedio de G. 2.000.000, según estimaciones de los organizadores.

Más del 60% de los que asisten provienen de otros puntos del país; en otros términos, realizan turismo interno, siendo el 25 % turistas del extranjero.