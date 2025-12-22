¡Atención playeros! 23 estados de Brasil en peligro por tormentas esta semana

Al menos 23 son los estados de Brasil que serán afectados por tormentas con lluvias y vientos que alcanzarían hasta los 100 km/h en la primera semana de verano.

La alerta amarilla es válida hasta las 12:00 del martes. El pronóstico indica lluvias que pueden alcanzar los 50 milímetros por día, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h, además de posibilidad de caída de granizo. El riesgo es bajo para cortes de energía eléctrica, daños en plantaciones, caída de ramas de árboles e inundaciones.

Por su parte, la alerta naranja es válida hasta las 10:00 h del martes. El aviso indica lluvias que pueden llegar a los 100 milímetros por día y vientos de hasta 100 km/h. Existe la posibilidad de cortes de energía, caída de ramas, inundaciones y descargas eléctricas.

El verano, la estación más calurosa del año, comenzó este domingo.

¿Qué recomienda la Defensa Civil?

En caso de lluvias fuertes, evitar transitar por las calles o refugiarse bajo árboles, placas, muros y postes de energía eléctrica.

Durante los temporales, buscar un refugio lejos de las ventanas y de objetos que puedan volar por el viento.

En caso de que los vientos se intensifiquen, instan a buscar un lugar refugiado, lejos de árboles, placas, postes de energía y otros objetos que puedan volar.

Evitar actividades de navegación, pesca, deportes marítimos y bañarse en el mar.

Evitar pedalear en la costa en caso de que las olas están golpeando las ciclovías.

En caso de lluvias con inundación, jamás atraviese rutas inundadas, puentes o puntos inmersos.

Estados en alerta naranja por lluvias intensas:

Goiás

Mato Grosso

Tocantins

Amazonas

Ceará

Maranhão

Pará

Piauí

Rondônia

Estados en alerta amarilla por lluvias:

Acre

Amapá

Bahía

Goiás

Mato Grosso

Minas Gerais

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Sul

São Paulo

Tocantins

Alagoas

Amazonas

Ceará

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraná

Piauí

Rio Grande do Norte

Rondônia

Santa Catarina y Sergipe

¿Qué significan las alertas?

Alerta Amarilla, según el Inmet, significa una situación meteorológica potencialmente peligrosa.

Se requiere precaución al realizar actividades sujetas a riesgos de carácter meteorológico.

Alerta Naranja significa una situación meteorológica peligrosa.

El aviso pide a la población mantenerse “muy vigilante e informarse regularmente sobre las condiciones meteorológicas previstas”.