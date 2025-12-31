Ultiman detalles para celebraciones de Noche Vieja en la Playa San José de Encarnación

La mañana de este miércoles 31 de diciembre, iniciaron los trabajos de preparación de la celebración en la costanera de Encarnación. Desde tempranas horas, los prestadores de servicios montan sus mesas y sillas para alquilarlas a los turistas y lugareños que disfrutarán de la velada a orillas del río Paraná.

La Noche Vieja y el Año Nuevo se celebran tradicionalmente en la ciudad de Encarnación, en la explanada de la Costanera República del Paraguay y la Playa San José. El miércoles se espera la llegada de al menos 80.000 personas, y estiman que las reservas hoteleras estarán a tope desde este fin de semana. La medianoche brillará con el infaltable espectáculo de fuegos artificiales para recibir el 2026.

Para este año, se dispuso una organización estricta entre el Molino y el Mirador, que comprenden el sector de la Playa San José, con el objetivo de garantizar la circulación y evitar conflictos por los lugares en el sitio.

Los lugares no se reservaron, pero las mesas y sillas deben ser alquiladas a los prestadores del lugar, con costos desde G. 100 mil. En los sectores fuera de este sitio delimitado, los visitantes son libres de traer sus mesas y sillas para acomodarse, según detalló la gerente de la playa, Laura Montiel.

La fiesta contará con artistas locales que cantarán en vivo. Están confirmados Lau Cáceres, Akashara, Circo Vinilo, Alex Cyncar y Los de Siempre. El espectáculo iniciará desde las 20:00. Posteriormente, a las 00:00, habrá un espectáculo de 20 minutos de fuegos artificiales que serán activados desde el Mirador de la playa.

Los organizadores refirieron que las mesas serán retiradas entre las 2:00 y las 3:00 para iniciar los trabajos de limpieza. El objetivo es dejar en condiciones el sitio para que sea ocupada la playa por los bañistas el primer día del 2026.