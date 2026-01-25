HawaiianFlo convocó a miles de turistas y dinamizó la temporada de verano en Villa Florida

En la playa Camping Paraíso, a orillas del río Tebicuary, en la ciudad de Villa Florida, se desarrolló una nueva edición de la HawaiianFlo, considerada la fiesta playera más importante del departamento de Misiones. El evento volvió a convocar a una masiva concurrencia y se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos de la temporada estival.

Los portones del predio se habilitaron a las 07:00, permitiendo el ingreso de miles de turistas que llegaron para disfrutar del lugar. La playa cuenta con amplios espacios, abundante sombra natural gracias a frondosos árboles, además de zonas con parrillas y cantinas bien surtidas, pensadas para la comodidad de las familias durante toda la jornada.

Lea más: Turismo interno: Centu Cué en Villa Florida se convierte en un lugar ideal para vacacionar en familia

Los visitantes señalaron que se trata de un sitio paradisíaco, ideal para el contacto con la naturaleza, el descanso y la desconexión de la rutina diaria. Destacaron además la tranquilidad del entorno, que lo convierte en un espacio propicio para compartir y disfrutar en familia.

El evento artístico arrancó a las 23:00 con la presentación de El Mago y La Nueva Luna, provenientes de Argentina, y continuó con el show de Diego Martínez DJ. Posteriormente subieron al escenario Marce D’Samba y Moisés Flor, haciendo vibrar al público con cada interpretación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jornada siguió con la actuación del DJ Peajero y tuvo como broche de oro la presentación de Los Rumberos. Desde la organización destacaron que esta nueva edición de la HawaiianFlo fue nuevamente un éxito y que generó una importante inyección económica para la comunidad florideña en diversos sectores.