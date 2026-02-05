Este sábado celebrarán penúltima noche del Carnaval Encarnaceno

La gran fiesta del Carnaval Encarnaceno es una muestra artística de cultura y tradición en la capital de Itapúa, que en este año 2026 celebra su edición número 100. Fue declarada por la Junta Municipal “Patrimonio Artístico Cultural de la ciudad de Encarnación”, y en su honor se encuentra una placa en el Centro Cívico Municipal Mario y Betty Pérez, la actual casa de los corsos en la ciudad.

El espectáculo evolucionó en la pospandemia, marcado por un crecimiento exponencial en calidad, apuntando al sentido más estilizado de la danza, la ingeniería y los diseños de trajes de las alegorías que son presentados por los tradicionales clubes de Encarnación. Más allá de lo comercial, es un espectáculo vivo y el resultado de grandes esfuerzos de las familias encarnacenas por mostrar la pasión por el carnaval en cada año de presentación.

La histórica edición cuenta con la participación de siete clubes. En la categoría de comparsas se presentan: Pettirossi, 22 de Setiembre, San Juan, Universal y Nacional. Entretanto, en carrozas están Radioparque y Sacachispas.

Este fin de semana estará libre la comparsa del Club Nacional. Se espera la actuación de DJ Kaili, en el trío musical auspiciado por el patrocinador del Carnaval.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las entradas continúan disponibles en boletería o a través de la Red Tuti. Los precios pueden encontrarse a partir de G. 20.000 en adelante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La 47ª Fiesta del Chopp se inicia este sábado en Bella Vista Sur

Carnaval Encarnaceno

El evento es una tradicional celebración realizada en la capital de Itapúa, que data de su primera aparición en 1906. Son 120 años desde aquel entonces, pero se contabilizaron 100 las veces que pudo ser celebrado. Hubo hechos históricos como la Guerra del Chaco, el Ciclón de 1926 y otros eventos como la pandemia de covid-19, los que impidieron que se trate de un evento ininterrumpido.

Evolucionó desde sus orígenes, que fueron un desfile de carrozas de flores, con el objetivo de dar un espacio para los más jóvenes. Actualmente, las juventudes encarnacenas continúan siendo las protagonistas de esta celebración.

El espectáculo trata de la competencia alegórica en dos categorías: Carroza y Comparsa. En la primera participan dos clubes con imponentes estructuras de hasta 30 metros de largo y más de 9 metros de alto.

Entretanto, la comparsa tiene 15 categorías para las figuras, entre las que destaca la principal, que es la de la reina. Cada comparsa presenta más de 100 bailarines en el sambódromo, que desfilan bailando por los 400 metros de pista, al son de su propia batucada y banda de música.

La edición 2025 fue considerada una de las más exitosas después de la pandemia, que aglomeró a 57.000 espectadores en cuatro noches de Carnaval. Los últimos dos fines de semana fueron los de mayor demanda de público.

Según estudios realizados por el Observatorio Económico de la Universidad Nacional de Itapúa, el Carnaval Encarnaceno inyecta a la economía cerca de 4 millones de dólares por cada semana de competencia.