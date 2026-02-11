Viajes
Última noche del Carnaval Encarnaceno se celebrará este sábado

Carro destaque de la reina del Club 22 de Setiembre, con su alegoría "Avada Kedavra, el encanto mortal".Sergio González

Más de 58.000 personas disfrutaron de las cuatro rondas del Carnaval Encarnaceno 2026, a falta de la gran noche que cerrará el telón de esta mágica celebración en la “Perla del Paraguay”. Este sábado se espera un lleno total del Centro Cívico Municipal, por lo que se recomienda reservar con tiempo las entradas si desean aprovechar un viaje de turismo interno este fin de semana.

Por Sergio González

La histórica edición 100 del Carnaval Encarnaceno cerrará su ciclo 2026 este sábado, durante la última ronda de la competencia que conquista y alegra corazones en la capital de Itapúa. La tradicional celebración ha constituido una de las alternativas más elegidas por los visitantes, en especial de quienes realizan turismo interno.

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, manifestó que este año ya fueron más de 58.000 espectadores del gran espectáculo en cuatro noches de competencia alegórica. Indicó, además, que el público valora el crecimiento artístico de las comparsas y carrozas que se presentan en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente llamado el sambódromo encarnaceno.

Carroza del Club Sacachispas "México Eterno".

Para este fin de semana se espera la participación de DJ Cami Flecha, la reconocida artista paraguaya que pondrá a bailar a todo el público al ritmo del carnaval.

Florentín explicó que la última noche del Carnaval Encarnaceno suele ser la que aglomera mayor cantidad de público. Estimó que, al igual que en 2025, se pueden agotar las entradas antes del inicio de la fiesta. No obstante, refirió que todavía hay entradas disponibles, que pueden ser adquiridas a través de la red Tuti o en boletería.

Carro destaque de la reina del Club Pettirossi, que representa a la Casa Rosada, en su alegoría "Argentina, tierra de pasión".

Lea más: Verano en Encarnación: miles de personas optan por la “Perla del Paraguay” en temporada alta

Vivir el Carnaval

La reina del Carnaval Encarnaceno 2025 y actual Emperatriz del Club Pettirossi, Alejandra Montenegro, manifestó que la fiesta se vive de manera diferente desde adentro de la pista. “Para las encarnacenas es un gran orgullo representar a nuestros clubes en el carnaval”, afirmó.

Emperatriz del Club Pettirossi y actual reina del Carnaval 2025, Alejandra Montenegro.

Indicó que es indescriptible sentir el cariño y cómo transmiten alegría a las gradas con miles de personas que disfrutan del baile y el espectáculo.

Por su parte, la reina de los corsos del año pasado y actual Emperatriz del Club 22 de Setiembre, Nayeli Quiñónez, refirió que para las jóvenes es toda una carrera la que deben hacer para llegar a ser la máxima figura del Carnaval.

Emperatriz del club 22 de Setiembre, Nayeli Quiñónez.

“Yo comencé bailando en los carnavales desde los doce años, por ahí, y pasé por los tres escaños más importantes, que son Bastonera de Banda de Música, Bastonera de Comparsa y, por último, la reina de mi club”, sostuvo.

Luego de ser reina, en los siguientes años se puede participar por otros títulos, como Emperatriz y Musa, pero ya son opcionales.