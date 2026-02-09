Verano en Encarnación: miles de personas optan por la “Perla del Paraguay” en temporada alta.

Miles de turistas colmando las playas de Encarnación refuerzan el eslogan propuesto por la comuna, que entiende que la ciudad es la “Perla del Paraguay” y el corazón del verano. La ciudad volvió a vibrar con miles de personas disfrutando a orillas del río Paraná, en eventos y espacios públicos.

La ciudad es, sin dudas, uno de los destinos más elegidos por los turistas, más aún por quienes realizan turismo interno. Los visitantes destacan el orden, la limpieza y la accesibilidad de los servicios en los lugares turísticos, en especial en las playas.

La agenda del fin de semana convocó a una multitud. Los organizadores de cada evento refirieron la presencia de más de 35.000 personas en el Brahma Fest y en el concierto gratuito de Kchiporros, mientras que 16.000 asistentes acompañaron la cuarta ronda del Carnaval Encarnaceno.

El multitudinario acompañamiento a eventos realizados en simultáneo reafirma la importancia de estos eventos como motor turístico y cultural. Más de 51.000 personas, sumadas a las que disfrutaron del espacio público en la ciudad, estuvieron en simultáneo en la capital departamental la noche del sábado.

Intenso movimiento

Según estimaciones de la Dirección de Turismo de la Municipalidad, a esto se suma una presencia estimada de alrededor de 30.000 personas en las tres playas de la ciudad, que eligieron Encarnación para vivir el verano junto al río Paraná desde el viernes hasta el domingo.

Según datos de la oficina regional de Migraciones en Itapúa, solamente a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz se mantiene un promedio de 12.000 ingresos diarios al país. A esto se suma un estimativo de entre 2.000 y 2.500 ingresos por el tren internacional.

El director regional, Blas Arzamendia, indicó a la prensa que en los últimos fines de semana se mantienen números similares a los del año pasado, alcanzando cifras de entre 15.000 y 18.000 ingresos. Estima que entre viernes y sábado ingresan más de 30.000 personas por este cruce migratorio desde enero de este 2026.