Castillo Caballero Templario en Tobatí cautiva a turistas con su enorme dragón

El castillo nació del sueño de Mariela Ferreira y Lorenzo Alfonso, una familia apasionada por los estilos medievales y la naturaleza, que decidió transformar su forma de vida en un proyecto único. “Queríamos vivir conectados con la naturaleza y, gracias a los conocimientos de construcción de mi esposo, hicimos realidad nuestro castillo”, relató Mariela al recordar los inicios de esta aventura que comenzó como un anhelo familiar.

Con el paso de los años, el lugar fue tomando forma con ambientaciones temáticas, senderos naturales y espacios pensados para que los visitantes puedan desconectarse de la rutina y sumergirse en una experiencia distinta. Así, lo que empezó como una vivienda se convirtió en un paseo ecológico abierto al público, donde se combinan historia, aventura y contacto con el entorno natural.

Desde este año, el sitio sumó además una imponente novedad: la majestuosa figura de un dragón, que se ha convertido rápidamente en uno de los principales atractivos del lugar.

Esta incorporación refuerza la temática medieval del castillo y ofrece un punto ideal para fotografías, especialmente para familias y turistas que buscan una experiencia diferente. El nuevo elemento no solo aporta un impacto visual llamativo, sino que también consolida el espacio como una propuesta turística en crecimiento, pensada para sorprender a visitantes de todas las edades.

Soldados de Cristo

El nombre “Caballero Templario” rinde homenaje a los antiguos soldados de Cristo. “Nosotros también somos católicos. No participamos tanto de las misas, pero tratamos de mejorar todos los días como personas”, explicó la propietaria.

Senderos, miradores y actividades

El castillo ofrece senderos que llevan a varios miradores, con vistas panorámicas de los cerros, ideales para relajarse y conectarse con la naturaleza. También es un lugar perfecto para picnics, camping y sesiones de fotos.

Durante la pandemia, los propietarios decidieron abrir el paseo ecológico, aprovechando la amplitud del lugar para ofrecer un espacio seguro donde las familias puedan disfrutar de la naturaleza, la paz y la tranquilidad.

¿Qué se puede disfrutar en el Castillo Caballero Templario?

Figura del dragón gigante y caballero templario, símbolo de la lucha del bien contra el mal.

Museo medieval de los Templarios.

Senderismo y miradores con vistas a los cerros.

Arroyo natural dentro del predio.

Rapel y tirolesa.

Tiro al blanco con arco y réplica de fusil.

El lugar está equipado para toda la familia: estacionamiento privado, modernos sanitarios, y se permite el ingreso de mascotas, alimentos, bebidas, hamacas y reposteras.

El Castillo Caballero Templario es un espacio único en Paraguay, donde la aventura, la historia y la naturaleza se combinan, y donde grandes y chicos pueden vivir la experiencia medieval de cerca, rodeados de paz y diversión.

Horarios y entradas:

Abierto de lunes a domingos, de 7:00 a 19:00.

Entrada: G. 25.000 por persona.

Niños menores de 12 años tienen entrada gratuita.

