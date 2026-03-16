Ayacucho, el corazón de la Semana Santa en los Andes peruanos

Dónde queda Ayacucho y cómo ubicarla en el mapa andino

Ayacucho se encuentra en la región homónima, en la sierra centro-sur del país. La ciudad capital, Huamanga, está a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar y funciona como puerta de entrada a pueblos artesanos, miradores naturales y sitios arqueológicos.

Desde Lima, muchos viajeros llegan en vuelo a su aeropuerto (Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte) o por ruta atravesando paisajes de puna y valles interandinos.

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Semana Mayor: procesiones, altares y noches de faroles

Quien se pregunta qué hacer en Ayacucho durante Semana Santa suele empezar por su ritual más célebre: las procesiones que recorren calles empedradas, entre alfombras florales y cirios.

El calendario se vive intensamente, con momentos clave como el encuentro de imágenes, las misas y las caminatas nocturnas que revelan balcones antiguos, portales y atrios iluminados.

La experiencia no requiere conocer cada detalle: alcanza con seguir el pulso del centro y dejarse guiar por el sonido de bandas, campanas y cánticos.

Las iglesias y los imperdibles del centro histórico

Entre los templos que suelen atraer a viajeros están la Catedral de Ayacucho, frente a la Plaza de Armas, y la Iglesia y Convento de San Francisco, con una presencia sobria y fotogénica.

También destacan Santo Domingo y La Compañía, donde retablos, altares y tallas muestran el diálogo entre el barroco andino y la devoción local.

Caminar sin apuro por las calles alrededor de la plaza es, en sí mismo, uno de los mejores recorridos para entender por qué visitar Ayacucho en estas fechas.

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Más allá de lo religioso: artesanía, pueblos y excursiones cercanas

Ayacucho es sinónimo de talleres. Vale la pena dedicar tiempo al Barrio de Santa Ana, asociado a la tradición artesana, para ver de cerca textiles, tallas y la emblemática imaginería de los retablos ayacuchanos.

Para una salida de medio día, Quinua —pueblo cercano— suma calles de aire rural y cerámica reconocible por sus colores y escenas costumbristas.

Si buscás qué lugares visitar en Ayacucho con perspectiva histórica, el complejo arqueológico de Wari (Huari), a poca distancia de la ciudad, ofrece una ventana a una de las civilizaciones preincaicas más influyentes de los Andes.

Clima y luz andina

La Semana Santa es el gran momento para ver la ciudad en su versión más intensa y ceremonial. El clima ayacuchano es típico de sierra: días de sol con noches frescas; en temporada de lluvias (aprox. de noviembre a marzo) el cielo puede alternar nubes y chaparrones.

En los meses más secos, la luz suele ser nítida y las caminatas por el centro resultan especialmente agradables.

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Sabores para probar en el viaje

La cocina local es parte del itinerario. En mercados y picanterías aparecen platos tradicionales como la puca picante (de tono rojizo, con papa y maní), el mondongo ayacuchano y preparaciones a base de maíz.

Para algo dulce, las humitas y otros bocados de maíz acompañan bien un café o una infusión en una tarde de paseo por portales y patios coloniales.