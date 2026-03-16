Senatur: estas son cinco agencias que ofrecen paquetes pero no están autorizadas

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) sumó a cinco empresas a su lista de agencias no autorizadas para operar en el sector turístico.

Según informó la institución, estas firmas ofrecen paquetes turísticos sin estar registradas ni habilitadas en el Registro Nacional de Turismo (Registrur), requisito obligatorio para prestar este tipo de servicios en el país.

De acuerdo con la secretaría, las empresas detectadas promocionan sus servicios principalmente a través de redes sociales, pese a no contar con la inscripción correspondiente.

Las firmas señaladas por la institución son Nómadas Travel, Oser Consultores de Viajes, Guaraní Travel, Destino Guaraní e Ichi Tour.

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Senatur pide tomar recaudos antes de contratar

En ese contexto, la Senatur instó a los usuarios a tomar los recaudos necesarios antes de adquirir paquetes turísticos o contratar servicios de viaje para evitar ser estafados. La recomendación principal es verificar previamente si la agencia se encuentra registrada y habilitada para operar en el país.

Las consultas sobre el estado de las agencias pueden realizarse mediante distintos canales habilitados por la institución. Los usuarios pueden comunicarse al teléfono (021) 441-530, interno 117, o escribir al correo electrónico registur@senatur.gov.py.

También es posible realizar la verificación directamente a través del sitio web oficial https://registur.gov.py.