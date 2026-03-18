Popayán, la “Ciudad Blanca” donde la Semana Santa se vuelve desfile de luz

Las calles se ordenan en silencio y las procesiones nocturnas —Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO)— toman el corazón urbano de Popayán, Colombia, con una coreografía que se repite, viva, desde hace siglos durante la Semana Santa.

Dónde queda Popayán y cómo llegar

Popayán es la capital del departamento del Cauca, en una zona andina de clima templado.

Muchos viajeros la ubican como una escala natural entre Cali y el sur del país, o como puerta de entrada a paisajes de montaña.

Se puede arribar por vía aérea al aeropuerto Guillermo León Valencia o por ruta desde Cali, en un recorrido que suele atravesar verdes pendientes y pueblos intermedios.

Lea más: Ruta de las siete Iglesias en Buenos Aires: guía paso a paso por el casco histórico porteño

Las procesiones nocturnas: tradición, arte y ciudad en movimiento

Durante Semana Santa, las procesiones recorren el centro histórico en la noche, siguiendo rutas que pasan por plazas, esquinas coloniales e iglesias emblemáticas.

Se ven los “pasos” —plataformas con imágenes religiosas— llevados por cargueros, con faroles que recortan sombras sobre muros blancos. La escena se completa con música, aromas de incienso y el pulso pausado de una ciudad que acompasa el caminar.

La experiencia, incluso para quien llega por primera vez, es también una manera de leer Popayán: sus calles estrechas, su escala caminable y su arquitectura forman parte del espectáculo. Para quienes planean el viaje, el mejor plan es alojarse cerca del centro para moverse a pie y alternar tardes de recorrido con noches de procesión.

Lea más: Ayacucho, el corazón de la Semana Santa en los Andes peruanos

Qué hacer en Popayán más allá de la Semana Santa

De día, la invitación es a explorar sin apuro el casco histórico. El Parque Caldas funciona como punto de partida para recorrer templos, casonas y museos.

A pocos pasos aparecen la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción y la Iglesia de San Francisco, dos paradas que ayudan a entender la fuerte presencia del arte sacro en la ciudad.

El Puente del Humilladero, con sus arcos, ofrece una postal clásica, y el Morro de Tulcán regala una vista elevada para ubicar el damero colonial en el paisaje andino.

En Semana Santa, otro imperdible es el Festival de Música Religiosa, que suma conciertos en escenarios patrimoniales y acompaña el clima cultural de esos días.

Datos útiles: clima, sabores y costumbres en Semana Santa

El clima suele ser templado, con días agradables y noches más frescas, especialmente cuando se permanece al aire libre siguiendo los recorridos. En Semana Santa conviene llevar una capa liviana y calzado cómodo para caminar sobre calles de piedra.

Lea más: Alfombras de aserrín en Antigua Guatemala: el arte efímero más impresionante del mundo

En clave gastronómica, Popayán es famosa por su cocina tradicional. En puestos y cocinas del centro aparecen las empanadas de pipián, el tamal de pipián y la carantanta, además de bebidas como el champús.

Para el final dulce, el manjar blanco y el helado de paila suelen entrar en escena como parte del paseo. Durante estos días, la ciudad acompaña con horarios extendidos y un calendario marcado por procesiones, música y encuentros alrededor de la mesa.