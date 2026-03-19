Turismo interno: Villa Florida, destino ideal para disfrutar en familia durante la Semana Santa

Villa Florida, en el departamento de Misiones, a 160 kilómetros al sur de Asunción, se consolida como uno de los destinos preferidos para el turismo interno, gracias a su combinación de naturaleza, tranquilidad y propuestas recreativas. Sus playas sobre el río Tebicuary y los espacios al aire libre la convierten en una alternativa ideal para compartir en familia durante esta Semana Santa.

Uno de los destinos turísticos más destacados es el Hotel Camping Centu Cué, ubicado a orillas del río Tebicuary, un lugar que se caracteriza por su entorno natural y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan una pausa del ritmo diario.

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El predio cuenta con amplios espacios al aire libre y áreas preparadas para el esparcimiento, lo que lo convierte en una opción atractiva para compartir en familia. Su combinación de naturaleza y comodidad permite disfrutar de momentos de descanso y recreación en un ambiente seguro y acogedor durante la Semana Santa.

El lugar cuenta con una extensa playa, hotel, cabañas, minisúper y un área de camping, ofreciendo a los visitantes todas las comodidades necesarias para disfrutar en armonía con la naturaleza.

La administradora del establecimiento, María Selva Corrales, señaló que esta Semana Santa aguardan a todas las personas que tengan en mente disfrutar de un lugar paradisíaco, descansar y reflexionar.

“En Centu Cué se disfruta de un ambiente de calma y armonía, rodeado de una naturaleza privilegiada y acompañado de la cálida hospitalidad que ofrecemos. Nuestras cabañas, diseñadas para brindar confort y bienestar, invitan a vivir una estadía placentera y renovadora a orillas del majestuoso Tebicuary”, afirmó Corrales.

Las cabañas, totalmente equipadas y confortables, albergan hasta cinco personas, ofreciendo un espacio acogedor para descansar. Los visitantes también pueden aprovechar los amplios espacios recreativos, diseñados para disfrutar de la naturaleza.

El área de camping se ubica en pleno corazón de un parque natural, rodeada de frondosos árboles, y cuenta con servicios esenciales como electricidad, agua y baños rústicos con ducha, ofreciendo un contacto cercano con la naturaleza sin renunciar a la comodidad.

Centu Cué ofrece además espacios ideales para los amantes de la pesca, donde se puede practicar este deporte en un entorno sereno. Cada lanzamiento de caña se convierte en una experiencia de relajación total, permitiendo a los visitantes desconectarse del estrés diario y disfrutar de instantes de calma y tranquilidad.

Las tarifas en el área de cabañas por noche son: 1 o 2 personas, G. 400.000, y aumenta G. 50.000 por persona adicional. El área de camping por día cuesta G. 25.000.

Centu Cué abrió sus puertas en la década de 1960, cuando sus fundadores, Ester Torres de Corrales y Narciso Corrales, inauguraron un parador y hotel en un rincón apartado de la ciudad, rodeado por la belleza y el encanto del paisaje natural, lo que lo convierte en un refugio único.

El lugar, situado a apenas 7 kilómetros del casco urbano de Villa Florida, está totalmente señalizado. Contacto: 0981 448 344 con María Selva Corrales.

Camping Paraíso

Otro de los principales atractivos turísticos de Villa Florida es la playa Camping Paraíso, ubicada también a orillas del río Tebicuary, que cada año recibe a miles de visitantes de todo el país.

Sus amplias arenas blancas, combinadas con la sombra de frondosos árboles, crean un escenario ideal para disfrutar en familia, convirtiéndose en un verdadero paraíso natural para quienes buscan recreación, descanso y contacto directo con la naturaleza.

El predio está equipado con todas las comodidades necesarias: baños diferenciados, energía eléctrica, agua potable y espacios habilitados para el tradicional asado, asegurando una experiencia completa y confortable para los visitantes.

Costanera

Para disfrutar de los hermosos atardeceres, los visitantes pueden recorrer la costanera, que cuenta con un muelle y un mirador con una Cruz de Cristo de 31,20 metros de altura, a la vera del río Tebicuary. Allí, los turistas pueden descansar, sacarse fotos y disfrutar de un lugar al aire libre.

Área de gastronomía y hotelería

En Villa Florida existe una gran variedad de restaurantes donde se ofrecen platos a base de pescado, como el tradicional caldo de pescado, milanesas de surubí, empanadas, rodajas de surubí y el infaltable chupín de pescado. Otras opciones incluyen pizzerías, locales de comidas internacionales y de la gastronomía típica paraguaya.

Para las estadías, los turistas cuentan con variadas opciones de alojamiento:

Parador Hotel Touring y Automóvil Club Paraguayo 0832 40205

Hotel Playa 0832 40214

Casa Hotel MyS 0981 760 245

Posada Turística Mami Roga 0983 454 389

Posada María Eugenia 0971 203 452

Hospedaje María José 0983 151 647

Hospedaje San José 0981 831 661

La ciudad de Villa Florida se encuentra sobre la ruta PY01, Mariscal Francisco Solano López. Para más información, los interesados pueden comunicarse con la oficina regional de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al teléfono 083 240-209, con Jonatan Ortiz, de lunes a domingo, de 07:00 a 19:00.