Semana Santa en Pirayú: historia, artesanía y sabor a chipa

El programa arranca el sábado 28 de marzo con una peña y fogata en la histórica exestación ferroviaria, para dar paso al Domingo de Ramos (29), con la eucaristía en el templo parroquial y una feria artesanal en la estación del tren y el circuito Ñandú Rape.

El lanzamiento del programa de la Semana Santa estuvo a cargo de la intendenta Cynthia Godoy, quien estuvo acompañada por un equipo coordinador de las actividades turísticas, culturales y de religiosidad popular que los visitantes podrán disfrutar en este municipio.

Los días centrales de la Semana Mayor estarán cargados de actividades. El Miércoles Santo (1 de abril) comenzará con la preparación de los stands y la tradicional elaboración de la chipa en la exestación de tren. Esta actividad es uno de los principales atractivos para los visitantes. La preparación de chipa, fijada de 9:00 a 18:00 horas, se extenderá durante varios días de la agenda. A las 15:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una pintata.

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Tradición, vivencia artesanal y cultural

El Jueves Santo (2 de abril) promete ser un día intenso: desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, los turistas podrán recorrer los lugares emblemáticos, como la iglesia Virgen del Rosario, la fábrica artesanal de maní, el Campamento Cerro León, la casa del General Díaz y el Cerro Itá Angu’a.

En el circuito Ñandú Rape se ofrecerán paseos en carreta, elaboración in situ de artesanías (ñandutí, hamacas y croché) y una exposición gastronómica con postres tradicionales. La noche cerrará con el Tour Nocturno “Banquete del Mariscal Artillería”, a las 21:00 horas, organizado por las mujeres pirayuenses.

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El Viernes Santo (3 de abril) continúa con los recorridos turísticos, la exposición de hamacas y croché en la “Cuna de la Hamaca” y el programa “Artesana por un Día”. A las 18:00 horas se realizará el tradicional Vía Crucis representado.

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El fin de semana de gloria mantiene la intensidad: el Sábado de Gloria (4 de abril) y el Domingo de Pascua (5 de abril) continúan con la elaboración de chipa, los paseos en carreta por el Ñandú Rape y las exposiciones artesanales, gastronómicas y floriculturales.

El domingo culminará con un Vía Crucis de madrugada (05:00 horas) desde la Capilla San José hasta la Parroquia, seguido del tradicional “Tupasy Ñoguaiti” en el patio del templo parroquial y la celebración eucarística final.

Para quienes desean quedarse a disfrutar varios días de actividades, las posadas de la zona ofrecen precios económicos desde G. 70.000 para familias y grupos de amigos. Para reservas, contactar al: 0985 409 482 y 0971 216 412.