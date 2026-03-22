Turismo en Semana Santa: lanzan circuito turístico del ao po’i en Yataity con recorridos vivenciales desde Asunción

Como parte de las actividades por la Semana Santa, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) anunció la puesta en marcha del Circuito Turístico del Ao Po’i, una experiencia que busca promover el turismo interno y revalorizar la identidad cultural del país.

El recorrido tendrá como epicentro la ciudad de Yataity, departamento del Guairá, reconocida a nivel nacional como la “Cuna del Ao Po’i”, donde se concentra gran parte de la producción artesanal de esta emblemática prenda.

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La propuesta consiste en un circuito vivencial que permite a los visitantes conocer todas las etapas de elaboración del ao po’i, desde el cultivo del algodón hasta el bordado final.

Según informaron desde Senatur, la primera salida oficial está prevista para el sábado 28 de marzo, con un tour guiado que partirá desde la sede de Turista Róga, en Asunción. El costo de la experiencia es de G. 400.000 por persona e incluye traslado ida y vuelta en bus de turismo, guía especializado, refrigerio y almuerzo.

Durante la jornada, los participantes podrán visitar fincas de algodón orgánico, conocer talleres de artesanas y observar, e incluso participar, en algunos de los procesos de confección del ao po’i.

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Uno de los puntos destacados del recorrido es la visita a la finca y casa–taller de la artesana Eusebia Garcete, donde se preservan técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

El itinerario también contempla una parada en la Escuela de Salvaguarda, dependiente del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

Asimismo, se prevé un recorrido por la ciudad, incluyendo un city tour y la visita a la feria de artesanía local, donde los turistas podrán adquirir productos auténticos. El circuito incluye además un almuerzo típico en una posada turística de la zona.

Desde Senatur destacaron que este circuito forma parte de una estrategia mayor para consolidar la Ruta Nacional de la Artesanía y posicionar al Paraguay como destino de turismo cultural.

Indicaron que, más allá de esta salida puntual, el circuito quedará habilitado de forma permanente para visitantes de todo el país.

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Los interesados pueden acceder a información detallada y opciones de recorrido a través de la plataforma oficial “Visit Paraguay”, donde se encuentra disponible el apartado del circuito del ao po’i.

El proyecto también apunta a generar oportunidades económicas para las artesanas locales, promoviendo la venta directa de sus productos y la valorización de su trabajo mediante el turismo vivencial, donde el visitante no solo observa, sino que participa activamente en las actividades culturales.