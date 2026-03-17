San Bernardino vivirá una noche cultural única con la inauguración de la escultura “Pedro Canoero”

La habilitación de la escultura de Pedro Canoero será con un gran festival artístico con acceso gratuito que reunirá a reconocidos exponentes de la música y la danza. Entre las figuras confirmadas se encuentra la destacada cantautora argentina Teresa Parodi, quien ofrecerá un show especial junto a la Orquesta Nacional de Música Popular.

La reconocida cantautora escribió una canción dedicada a Pedro Canoero, un homenaje que pone de relieve no solo la importancia de su figura y su influencia, sino también el impacto que su historia ha tenido en distintas generaciones. Esta composición refleja cómo la vida y las acciones de un canoero lograron trascender su entorno inmediato, inspirando a artistas y convirtiéndose en un símbolo cultural que permanece vivo en la memoria colectiva.

Artistas locales y nacionales

Destacados artistas locales del departamento Cordillera, como Chabely Fretes, originaria de Eusebio Ayala, y el grupo Las Paraguayas de Caacupé, aportarán su música y folclore, sumando diversidad y talento a una programación pensada para entretener a todo tipo de público. Esta combinación promete un espectáculo lleno de energía, tradición y alegría, que celebra la riqueza cultural de la zona.

Asimismo, el público podrá disfrutar de la presentación del referente del folclore paraguayo Ricardo Flecha, cuya voz representa una de las expresiones más auténticas de la música nacional.

Lea más: Pedro Canoero cobra vida en San Bernardino con un conjunto escultórico de hierro

La escultura de “Pedro Canoero” simboliza el esfuerzo y la vida de quienes históricamente han trabajado en el lago, convirtiéndose en un nuevo ícono cultural y turístico para la ciudad. Con esta iniciativa se busca no solo embellecer el espacio público, sino también mantener viva la memoria colectiva de la comunidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La figura y la actividad son financiadas por la Gobernación de Cordillera y cuentan con el apoyo de la Senatur, según los organizadores.

Lea más: San Bernardino: clases gratuitas de música convierten a Casa Büttner en semillero de talentos juveniles