Santa María de Fé se convierte en “Hotel Pueblo”: turismo a ritmo de comunidad en Misiones

Un pueblo-hotel que apuesta por lo humano

Santa María de Fé, en el departamento de Misiones, se prepara para recibir visitantes con una propuesta turística poco habitual: transformarse, como comunidad, en un “hotel viviente”. Bajo el concepto “Santa María Hotel Pueblo”, el destino se encamina a su lanzamiento oficial tras dos años de capacitación, articulación y construcción colectiva, y llega a las puertas de Semana Santa con expectativas de alta ocupación.

Lejos de la lógica del turismo acelerado, la iniciativa propone un viaje a contracorriente: aquí el visitante se adapta al ritmo del pueblo, y no al revés, informan los organizadores.

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La experiencia, planteada como cercana y sensorial, busca que el turismo transcurra entre sabores, aromas y escenas cotidianas, sin encajar en formatos estandarizados.

Dónde queda y quién impulsa el proyecto

Ubicada a 242 kilómetros de Asunción, Santa María de Fé es una ciudad jesuítica reconocida por su patrimonio histórico.

El proyecto fue impulsado por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), junto con la Municipalidad de Santa María de Fé y la Gobernación de Misiones, con el objetivo de convertirla en el primer pueblo–hotel del país.

Patrimonio colonial y una experiencia sin alterar la identidad local

La propuesta se apoya en la arquitectura colonial y en los espacios que ya forman parte de la vida local.

En lugar de introducir cambios profundos en el estilo del lugar, el enfoque prioriza a las personas y plantea un desarrollo sostenible y respetuoso, sin modificar la identidad comunitaria ni alterar su forma de vida.

El alojamiento y las actividades se integran en un entorno donde las casonas y la vida del pueblo son parte del atractivo.

La experiencia incluye momentos como disfrutar un mate cocido en el corredor jeré, con vistas y sonidos del entorno, además de una oferta de hospedaje y gastronomía vinculada a lo tradicional.

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Hospedaje: del hotel a las casas de familia

El modelo combina un hotel de estilo colonial con alojamiento en hogares locales. Según explicó Angie Duarte, ministra de Turismo, el planteamiento rompe con la lógica tradicional:

“El concepto de Hotel de Pueblo rompe con la lógica tradicional del hospedaje. Además del Hotel Santa María, las casas de familia abren sus puertas como espacios de alojamiento, permitiendo que cada visitante experimente el destino desde adentro, compartiendo tiempos, relatos y costumbres”.

La idea central es que la hospitalidad no se concentra en un edificio, sino en la comunidad y en su forma de recibir.

Qué puede hacer el visitante: talleres, recorridos y cocina local

La propuesta turística incluye actividades que se desarrollan dentro del propio pueblo. Entre ellas, se mencionan:

Taller de bordado junto con artesanas locales

Minicurso de tallado en piedra

Recorridos por museos e iglesias

Visita a la casa de la periodista británica Margaret Hebblethwaite, activista y promotora de la cultura local

En paralelo, la experiencia gastronómica se basa en preparaciones típicas como vori vori, mbeyú, guisos y otras recetas autóctonas.

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Los recorridos históricos y las visitas a museos están a cargo de un guía especializado capacitado por la Senatur.

También se ofrecen caminatas para aprovechar los entornos naturales del pueblo.

Un modelo con “construcción cero” y economía circular

Uno de los ejes del proyecto es su enfoque de sostenibilidad: no se construyeron nuevas infraestructuras, sino que se buscó poner en valor lo existente.

Desde el planteamiento oficial, este esquema se describe como un modelo de “construcción cero”, orientado a preservar el entorno y evitar impactos innecesarios.

Además, el proyecto apunta a una economía circular en la que el turismo se traduzca en ingresos distribuidos dentro de la comunidad.

La lógica es que cada estadía active una cadena de valor local: alojamiento, comida, talleres y guías, todo generado y sostenido en el mismo territorio.

Proyección regional y reconocimiento internacional

Hotel de Pueblo Santa María de Fé se presenta como una experiencia singular en Paraguay y, a la vez, como un modelo replicable para comunidades de América Latina con patrimonio histórico y sin grandes desarrollos hoteleros.

El enfoque centrado en identidad y experiencia auténtica obtuvo reconocimiento internacional al alcanzar la instancia final de un concurso de buenas prácticas turísticas en los Premios Excelencia, realizados en el marco de Fitur en Madrid (España).

Cómo reservar

Las reservas se encuentran disponibles a través de:

WhatsApp: +595 981 861553

Instagram: pueblohotel_

Con esta propuesta, Santa María de Fé invita a una forma de viajar donde el destino no se recorre como un producto, sino que se habita como una experiencia compartida: “un pueblo que se convierte en hotel y una estadía que busca convertirse en recuerdo”.