Semana Santa: apuestan a la religiosidad popular y la fe en distritos de Paraguarí

Los visitantes que tienen previsto realizar turismo interno tienen como opción visitar los distritos de Yaguarón, Carapeguá, Pirayú y Acahay, donde prevén desarrollar diversas actividades religiosas y culturales para compartir en familia y con grupos de amigos durante la Semana Santa. El programa para vivir unos días con devoción y religiosidad popular incluye misas, rezo del Santo Rosario, Vía Crucis y representaciones de la pasión y muerte de Jesús.

El recorrido de la espiritualidad y la devoción se concentra en el distrito de Yaguarón, ubicado a 52 kilómetros de Asunción. La población de la “Capital de la Semana Santa” se prepara para recibir a visitantes con una nutrida agenda de actividades religiosas que cada año convoca a miles de fieles y turistas.

Para el Kurusu Rape, funcionarios de la Municipalidad local están preparando unos 2.000 candiles que serán utilizados por el grupo juvenil de teatro Yara, en una actividad prevista para el jueves a las 21:45. Comenzará en el Paseo de la Cultura y culminará al pie del cerro Yaguarón. Asimismo, los integrantes del elenco Teatro Yara también están preparando 350 antorchas.

“Es una semana de unión de grupos juveniles y trabajadores, quienes ponen todo su empeño para que, en esta Semana Santa, los visitantes puedan sentir con fe y devoción la representación de la pasión y muerte de Jesús”, explicó el director de Cultura y Turismo de la Municipalidad local, Miliciades Larroza.

Misa Guarayo, una atracción religiosa y cultural

Las celebraciones se iniciarán el próximo Miércoles Santo a las 20:30 con el concierto “Misa Guarayo”, en el templo San Buenaventura, una propuesta que fusiona la fe con la riqueza cultural y musical.

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El Jueves Santo estará marcado por un llamado a la oración en familia, invitando a participar a las 22:00 del teatro itinerante Kurusu Rape, cuyo recorrido se iniciará en el Paseo de la Cultura hasta el pie del cerro.

En tanto, el Viernes Santo no se celebrará misa, pero sí la celebración de la Palabra en el cerro Yaguarón, a cargo del sacerdote Armando Sotelo. Durante toda la jornada se prevé la peregrinación al cerro Jejupi, donde los fieles ascienden para elevar sus oraciones en la cruz.

Pascuas de niños y adolescentes

En Carapeguá, ubicada a 80 kilómetros de Asunción, la Semana Santa invita a los fieles a una activa participación comunitaria en actividades que comenzarán hoy, Viernes de Dolores, con el rezo del Vía Crucis entre comunidades, que culminará en la Catedral Inmaculada Concepción de María. De esa forma comienza una agenda cargada de espiritualidad.

El Domingo de Ramos se realizará la bendición de palmas en la capilla San Blas y la procesión hasta la catedral, seguida de la misa central. Durante los días santos, los fieles podrán participar de confesiones, celebraciones eucarísticas y la Misa Crismal, en la que se bendicen los santos óleos.

El Jueves Santo, niños y jóvenes participarán de la Pascua infantil y juvenil desde las 08:00 a las 15:00. A las 19:00 se celebrará la Misa de la Cena del Señor y la Adoración al Santísimo Sacramento.

El Viernes Santo, día de recogimiento, desde las 08:00 se realizarán confesiones, la representación de la crucifixión, el Celebración de las Siete Palabras, la celebración de la Pasión del Señor y el tradicional Vía Crucis, además de una puesta teatral de la Pasión de Jesús.

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El Sábado Santo tendrá como eje central la solemne Vigilia Pascual, mientras que el Domingo de Pascua se celebrará la Misa de Resurrección, con una eucaristía especial para los niños.

Turismo y fe a 45 km de Asunción

A solo 45 kilómetros de la capital, Pirayú se convierte en una de las opciones más atractivas para el turismo interno durante la Semana Santa. La Municipalidad local presentó un programa que combina espiritualidad, tradición, historia y gastronomía.

El Domingo de Ramos (29 de marzo) comenzará con la eucaristía en el templo parroquial Virgen del Rosario. Durante la Semana Mayor, los visitantes podrán disfrutar de actividades tradicionales como el tradicional chipa apo (elaboración de chipa) en inmediaciones de la exestación del tren.

El Jueves Santo (2 de abril) será un día intenso: a las 19:00, los fieles partirán de la exestación del tren hacia el Campamento Cerro León, donde se recreará la Última Cena de Jesús y el Lavatorio de los pies.

El Viernes Santo (3 de abril), el Vía Crucis partirá desde la parroquia Virgen del Rosario hasta la exestación del tren, donde los participantes vivirán la representación de la pasión y muerte de Jesús.

El domingo de Pascuas, la jornada comenzará a las 05:00 con un Vía Crucis de madrugada, desde la Capilla San José hasta la parroquia, seguido del tradicional “Tupasy Ñoguaiti” en el patio del templo y la celebración eucarística final.

Revivirán la pasión y muerte de Jesús

En Acahay, las autoridades municipales se preparan para recibir a los visitantes y ofrecer la cuarta edición del evento “Calvario Rape 2026”, que se realizará los días 2 y 3 de abril, a partir de las 18:00. La propuesta invita a la ciudadanía y a los visitantes a vivir la fe, la tradición y la naturaleza en la excantera del cerro Acahay.

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La organización está a cargo de la Municipalidad de Acahay y la escuela Oropel.