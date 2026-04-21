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21 de abril de 2026 - 11:26

Dominica: nadar con cachalotes y más en esta isla montañosa del Caribe

Dominica.
Dominica.Shutterstock

Entre Guadalupe y Martinica, en el arco de las Antillas Menores, Dominica aparece como una silueta verde y empinada: selva húmeda, ríos cortos y claros, playas de arena oscura y vapor que asoma desde el interior. Es un destino caribeño con ritmo propio, ideal para combinar mar, caminatas y encuentros cercanos con la fauna marina.

Por ABC Color

Dominica se ubica en el Caribe oriental (Islas de Barlovento). Se llega con vuelos regionales vía hubs como Antigua o Barbados, y también en ferry desde islas vecinas.

Dominica.
Dominica.

La capital, Roseau, queda en la costa oeste; hacia el norte, Portsmouth funciona como base tranquila para explorar bahías y ríos.

Nadar con cachalotes: la experiencia estrella

Las aguas profundas frente a la costa oeste son conocidas por la presencia de cachalotes durante todo el año. Las salidas suelen partir de Roseau, Soufrière o Portsmouth, y alternan observación desde embarcación con momentos en el agua, siempre guiados por equipos locales.

Glassy Point, costa este de Dominica.
Glassy Point, costa este de Dominica.

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Además de cachalotes, es habitual ver delfines giradores y aves marinas.

Qué hacer en Dominica más allá del mar

Emerald Pool en el Parque Nacional Morne Trois Pitons, sitio patrimonio de la UNESCO, Dominica.
Emerald Pool en el Parque Nacional Morne Trois Pitons, sitio patrimonio de la UNESCO, Dominica.

La isla invita a caminar. El Parque Nacional Morne Trois Pitons —Patrimonio Mundial— concentra postales imperdibles: senderos hacia el Boiling Lake (una caminata larga y exigente), la Emerald Pool y el valle de Titou Gorge, un cañón estrecho donde se avanza nadando entre paredes de roca.

Boiling Lake en el Parque Nacional Morne Trois Pitons en la isla de Dominica.
Boiling Lake en el Parque Nacional Morne Trois Pitons en la isla de Dominica.

Cerca, las Trafalgar Falls suman una caminata breve con miradores y pozas.

Trafalgar Falls, Dominica.
Trafalgar Falls, Dominica.

Para un día de costa, Champagne Reef es un clásico de snorkel y buceo: pequeñas burbujas suben desde el fondo y convierten el agua en una copa efervescente.

Al sur, Scott’s Head ofrece panorámicas donde el mar Caribe y el Atlántico se sienten cerca, con senderos cortos y un pueblo pesquero al pie.

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Sabores, tradiciones y detalles útiles

La gastronomía se apoya en pescado fresco, tubérculos y frutas: callaloo, dasheen, panapén, cacao y salsas picantes caseras.

Soufrièr, Dominica.
Soufrièr, Dominica.

En mercados y puestos aparecen jugos de maracuyá y guayaba, además de especias locales.

Rock Split, popular lugar de snorkel en el área de Portsmouth y Toucari de Dominica, Caribe Oriental.
Rock Split, popular lugar de snorkel en el área de Portsmouth y Toucari de Dominica, Caribe Oriental.

El clima es tropical (aproximadamente entre 24–30 °C). Para viajar, muchos eligen la estación más seca de diciembre a abril, con días largos para trekking y mar más calmo; de mayo a noviembre el paisaje se vuelve aún más exuberante.

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En agenda, el Carnaval (Mas Domnik) a comienzos de año y el World Creole Music Festival hacia octubre suelen marcar la temporada cultural.

El idioma oficial es el inglés, con presencia de criollo antillano; la moneda es el dólar del Caribe Oriental.