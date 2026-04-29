San Pedro prepara un “finde” largo cargado de cultura, tradición y gastronomía

Puerto Antequera celebrará este 3 de mayo sus 134 años de fundación, junto con la fiesta patronal en honor a la Santa Cruz y el aniversario del club General Samaniego. La ciudad vivirá un festejo por partida triple, las actividades se extenderán durante todo el fin de semana. Es un destino ideal para el turismo interno

El sábado 2 de mayo se realizará un gran festival artístico a orillas del río Paraguay, con acceso libre y gratuito, donde el grupo Alma Guaraní será uno de los principales atractivos musicales. También participarán artistas locales y regionales.

Uno de los eventos más esperados será la tradicional carrera de peque-peque, prevista para el domingo 3 de mayo sobre las aguas del río Paraguay. La competencia reúne embarcaciones de madera impulsadas por motores utilizados por pescadores de la zona.

Además de la competencia náutica, las celebraciones incluirán procesión de la Santa Cruz, chipa po´o y otras actividades religiosas y culturales. La tradición será protagonista.

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Festival Nacional del Mbeju en General Resquín

Mientras tanto, en General Resquín se anuncia una nueva edición del Festival Nacional del Mbeju, que este año celebra su 15° aniversario como una de las principales fiestas culturales y gastronómicas del departamento. El evento será el 2 de mayo desde las 20:00.

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El festival reunirá a artistas locales, regionales y nacionales, además de miles de visitantes que podrán disfrutar de la elaboración en vivo del mbeju, uno de los alimentos más representativos de la cocina paraguaya. Cerca de 50 mujeres participarán en la preparación.

Los organizadores estiman nuevamente la venta de unas 5.000 unidades de mbeju, reflejando la gran aceptación y crecimiento del evento. La gastronomía tradicional será el gran atractivo.

La actividad también tendrá un fin solidario, ya que parte de lo recaudado será destinado a mejoras en la residencia episcopal de la comunidad. Cultura y solidaridad irán de la mano.

Entre los artistas confirmados figuran Pedro Flecha, Iris Caballero y su Grupo Contratiempo, Los Ojeda, Aliados, La Retrocumbia, Los Meketrefes y la Banda 25. La música acompañará toda la jornada.

Las actividades convierten a San Pedro en uno de los principales destinos para disfrutar del feriado largo, promoviendo el turismo interno, la cultura y las tradiciones paraguayas.