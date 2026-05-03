Turismo en Areguá: pintar cerámica y merendar frente al lago, la propuesta que gana visitantes

El emprendimiento fue impulsado por Daniel Bosch y Verónica Recalde, un matrimonio que apostó por innovar dentro del circuito turístico de la ciudad. La idea surgió a partir de la búsqueda de ofrecer algo más que un servicio gastronómico tradicional, incorporando una actividad que permita a los visitantes desconectarse de la rutina y conectar con la creatividad.

“Queríamos que la gente no solo venga a consumir, sino que también pueda crear, compartir y llevarse una experiencia única”, comentó Bosch.

La propuesta de pintar cerámica tiene un costo de G. 60.000 e incluye todos los materiales necesarios, además de la pieza que cada participante puede llevarse como recuerdo.

La actividad está disponible de 10:00 a 19:00, adaptándose tanto a quienes buscan un desayuno diferente como a quienes prefieren una merienda distinta.

El consumo de la carta es aparte y ofrece una variedad de opciones dulces y saladas.

Entre los productos más destacados del local se encuentran los alfajores artesanales, además de café de especialidad. Por las noches, el menú se amplía con una propuesta de sushi, lo que convierte al lugar en una opción versátil para distintos momentos del día.

Asimismo, el espacio cuenta con juegos de mesa y sectores pensados para compartir en grupo, fortaleciendo el concepto de encuentro.

El lugar ya se posiciona como un punto de interés dentro del turismo en Areguá, con una presencia constante de visitantes extranjeros, principalmente de Alemania, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Esta diversidad de público refleja el creciente atractivo de la ciudad como destino turístico y la búsqueda de experiencias auténticas por parte de quienes la visitan.

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Otro de los aspectos que resaltan es su ubicación estratégica en la zona de Estanzuela, frente al lago, lo que permite disfrutar de una vista privilegiada en un entorno natural.

El local dispone de espacios al aire libre, ideales para aprovechar el paisaje, así como áreas climatizadas que garantizan comodidad en cualquier época del año.

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Día de la Madre

De cara al Día de la Madre, los propietarios adelantaron que trabajan en opciones especiales orientadas a regalar experiencias, una tendencia que se afianza dentro del turismo y el consumo actual, donde se priorizan momentos significativos por sobre los obsequios materiales.

Nina Café abre sus puertas viernes, sábados y domingos de 10:00 a 23:45. Los interesados pueden realizar reservas o consultas al (0992) 677-923.

Con esta iniciativa, Areguá continúa fortaleciendo su perfil turístico, sumando propuestas innovadoras que integran arte, gastronomía y naturaleza en una experiencia completa para quienes buscan algo diferente a pocos kilómetros de Asunción.

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