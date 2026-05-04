Visitá Cartagena, Colombia: una joya caribeña de historia y color

Ubicada en la costa norte de Colombia, esta ciudad caribeña ofrece una experiencia única que cautiva a sus visitantes con sus coloridas calles, imponentes murallas y una atmósfera cálida que invita a explorar cada rincón. Fundada en 1533, Cartagena es una de las ciudades más antiguas de América del Sur, y su casco antiguo, conocido como la Ciudad Amurallada, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.

Las murallas que rodean la ciudad fueron construidas para protegerla de los ataques piratas y permanecen hasta hoy como un símbolo de su rica historia.

Dentro de la Ciudad Amurallada, los visitantes pueden recorrer calles empedradas adornadas con balcones floridos y plazas encantadoras. Lugares emblemáticos como la Plaza de los Coches, la Torre del Reloj y el Castillo de San Felipe de Barajas ofrecen una ventana al pasado colonial de Cartagena. Este último, una fortaleza imponente, es una visita obligada para quienes desean conocer más sobre las defensas que protegieron la ciudad.

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Cultura, tradiciones y gastronomía en Cartagena

Cartagena no solo es famosa por su historia, sino también por su vibrante vida cultural. La ciudad alberga una variedad de festivales a lo largo del año, incluyendo el Festival Internacional de Música y el Festival de Cine de Cartagena, que atraen a artistas y visitantes de todo el mundo.

La gastronomía cartagenera es un reflejo de su diversidad cultural, con una mezcla de influencias africanas, indígenas y españolas.

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Los sabores locales se destacan en platos como el arroz con coco, las carimañolas y el célebre ceviche. Además, comer en las famosas palenqueras, mujeres que venden frutas y dulces tradicionales, es una experiencia imperdible para los visitantes.

Belleza natural de Cartagena

Más allá de su patrimonio histórico, Cartagena también ofrece un acceso inmejorable a playas paradisíacas. Las Islas del Rosario, a poca distancia en bote, son un destino popular para quienes buscan el descanso y la belleza natural del Caribe.

Con aguas cristalinas y arrecifes de coral, estas islas son ideales para practicar snorkel, buceo y otros deportes acuáticos.

Las Islas del Rosario son un parque nacional que protege la vida marina y mantiene su entorno prístino. Los visitantes pueden disfrutar de excursiones de un día que ofrecen la oportunidad de desconectarse y disfrutar del sol, la arena y el mar en uno de los escenarios más espectaculares del Caribe.

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Cartagena de Indias es una ciudad que invita a ser descubierta una y otra vez. Su mezcla de historia, cultura y naturaleza crea una experiencia única que se queda en el corazón de quienes la visitan.

Ya sea recorriendo sus calles coloniales, explorando sus fortalezas históricas o relajándose en sus playas, Cartagena promete una experiencia caribeña inolvidable.