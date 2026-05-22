Se elimina comisión del 6% por venta de pasajes aéreos: ¿qué cambia para el pasajero?

El presidente Santiago Peña firmó la ley que elimina la comisión mínima del 6% que las aerolíneas estaban obligadas a pagar por cada pasaje aéreo vendido en Paraguay. Esta tasa había sido establecida en el 2005.

La medida, impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo, fue sancionada a finales de abril pasado por el Congreso Nacional tras su aprobación en ambas Cámaras legislativas.

“Firmé la ley que elimina una carga impositiva del 6% que las aerolíneas pagaban por cada pasaje en Paraguay. Una medida que reduce costos operativos y se traduce en tarifas más accesibles para nuestros compatriotas”, declaró.

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Qué establece la nueva ley sobre la comisión del 6%

La normativa deroga el inciso f del artículo 33 de la Ley Nº 2828 del Turismo, que establecía el derecho de los prestadores de servicios turísticos a percibir un porcentaje no menor al 6% de la tarifa de los pasajes aéreos vendidos.

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Con la eliminación de este apartado se suprime por completo el pago obligatorio de dicha comisión por parte de las compañías aéreas, lo que representa un cambio estructural en el esquema de comercialización de boletos en el país.

Una medida para modernizar el mercado aéreo

Durante el tratamiento del proyecto en el Congreso, legisladores -como el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC)- señalaron que la disposición original restaba competitividad al país y que su aplicación se había vuelto difícil de sostener en un contexto de digitalización del mercado aéreo.

En ese sentido, se destacó que la venta de pasajes a través de plataformas digitales modificó sustancialmente el funcionamiento del sector, reduciendo el rol tradicional de intermediarios.

La derogación también generó posturas encontradas en el ámbito legislativo. Mientras algunos parlamentarios celebraron la eliminación de la comisión, otros cuestionaron el origen histórico de la norma, que según críticas habría beneficiado a sectores específicos del rubro turístico.

Se recordó además que aerolíneas internacionales como American Airlines habían reducido o suspendido operaciones en Paraguay en un contexto donde el marco de costos era considerado poco competitivo, lo que alimenta el debate sobre el impacto de estas regulaciones en la conectividad del país.

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Impacto esperado en los precios de pasajes

Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que la eliminación de la comisión del 6% permitirá reducir los costos operativos de las aerolíneas, lo que podría trasladarse a tarifas más accesibles para los pasajeros paraguayos.

Sin embargo, el impacto final en los precios dependerá del comportamiento del mercado, la competencia entre compañías y la estructura tarifaria de cada operador.

El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo y contaba con media sanción de la Cámara de Diputados antes de su aprobación definitiva en el Senado. Tras su sanción, el expediente fue remitido al Poder Ejecutivo, que finalmente procedió a su promulgación.