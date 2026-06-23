Edimburgo: castillos, leyendas y festivales en el corazón de Escocia

Edimburgo es una ciudad que combina lo antiguo y lo moderno de manera espectacular. Desde explorar sus milenarios castillos hasta disfrutar de su vibrante escena cultural y dejarse envolver por su aura de misterio, esta ciudad es un destino que promete una experiencia rica y variada en Escocia.

Ya sea que busques historia, cultura o un poco de ambas, Edimburgo tiene algo para vos.

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Castillos medievales: piedras que narran historias

Una de las principales atracciones de Edimburgo es su castillo homónimo, el Castillo de Edimburgo, una fortaleza histórica que se alza sobre Castle Rock ofreciendo vistas impresionantes de la ciudad.

Este monumento, que ha dominado el paisaje urbano durante más de mil años, guarda en su interior historias de batallas, reyes y reinas.

Además, este castillo alberga las Joyas de la Corona de Escocia y la famosa Piedra del Destino.

Otra estructura notable es el Palacio de Holyroodhouse, residencia oficial de la Reina en Escocia. Este palacio es una ventana a la vida de los monarcas escoceses y está abierto al público durante casi todo el año, permitiendo explorar sus opulentas habitaciones y jardines.

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Festivales culturales en Edimburgo: una explosión de creatividad

Edimburgo se destaca por su calendario cultural que ofrece eventos durante todo el año. Entre ellos, el más conocido es el Festival Internacional de Edimburgo y el Fringe Festival que tienen lugar cada agosto.

El Fringe es el festival de artes escénicas más grande del mundo y ofrece una plataforma para artistas emergentes y consagrados de todas las disciplinas.

Otro evento destacado es el Hogmanay, la celebración de Año Nuevo que incluye un espectacular show de fuegos artificiales, conciertos en vivo, y la famosa procesión de antorchas.

La ciudad también es célebre por su atmósfera misteriosa, reforzada por su rica historia de brujería, historias de fantasmas y asesinatos.

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Su catedral medieval de St. Giles y varios cementerios antiguos como el de Greyfriars Kirkyard, son testigos de esto.

Los recorridos nocturnos por la ciudad vieja permiten a los visitantes explorar su lado más oscuro, con leyendas y sucesos paranormales que cuentan con el susurro de las sombras.