Vacaciones de invierno: Piribebuy apuesta por el turismo de naturaleza

La Granja Kavure’i busca ofrecer una alternativa diferente de turismo interno durante el receso escolar. La idea es que los visitantes conozcan de cerca la vida en una granja y aprendan sobre el cuidado del medio ambiente mediante actividades prácticas y recreativas.

Durante el recorrido, los participantes podrán visitar el establo y conocer a las ovejas, recolectar huevos en el gallinero, observar conejos y otros animales de la granja, aprender sobre las abejas y la producción de miel, participar en la búsqueda y reconocimiento de insectos, además de conocer prácticas de sustentabilidad, como el compostaje.

Horarios

Las actividades se realizarán los sábados 11, 18 y 25 de julio y los domingos 12, 19 y 26 de julio, en dos turnos: de 10:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30.

La propuesta está dirigida especialmente a familias e instituciones educativas que deseen disfrutar de una experiencia recreativa y educativa en contacto con la naturaleza.

El costo de acceso es de G. 50.000 para adultos e incluye una empanada de cordero artesanal y una bebida, mientras para los niños es de G. 80.000, con una chipa artesanal, un mbeju y una bebida.

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¿Cómo llegar?

La Granja Kavure’i está ubicada en la compañía Costa Jhu, de Piribebuy, departamento de Cordillera.

Desde Asunción se debe tomar la ruta PY02 hasta el desvío a Piribebuy y luego continuar por el camino que conduce a Costa Jhu, donde el establecimiento cuenta con señalización para facilitar el acceso. Para reservas e informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 0984 699 948 o 0982 113 357.

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Ruta de la Caña

La tradicional Ruta de la Caña también es otra de las atractivas opciones turísticas para disfrutar en Piribebuy durante estas vacaciones de invierno. Ubicada sobre la avenida de acceso a la ciudad, ofrece un recorrido que combina historia, cultura y el proceso de elaboración de la caña paraguaya.

El circuito incluye visitas al museo bélico “Comandante Pedro Pablo Caballero”, al Santuario Dulce Nombre de Jesús, a las plantaciones de caña dulce y a la planta industrial de Fortín SA, donde expertos explican el proceso de producción.

La experiencia dura aproximadamente tres horas, tiene un costo de G. 390.000 por persona, incluye traslado en bus y almuerzo.

Los interesados pueden agendarse con anticipación y realizar reservas al (0981) 272-978. Se llega fácilmente siguiendo la ruta de acceso principal a Piribebuy.

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