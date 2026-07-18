Turismo interno: retazos de la historia sobre rieles en museo de Carmen del Paraná

El Museo Histórico Ferroviario de Carmen del Paraná está asentado en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, construida por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El emplazamiento original quedó sumergido bajo las aguas del subembalse del arroyo Tacuary. Se trata de una opción ideal para visitar en una escapada de turismo interno por la región.

El edificio, de ladrillos vistos, cinco amplios salones y pisos de piedra, guarda en su interior elementos del desaparecido ferrocarril y pertenencias de los inmigrantes rusos, polacos, checos, eslovacos y ucranianos.

En su interior se exhiben elementos de uso ferroviario, enseres domésticos y de trabajo de los inmigrantes europeos que se afincaron en la localidad del departamento de Itapúa en las primeras décadas del siglo XX.

Se encuentra ubicado sobre la avenida costanera de la ciudad. El acceso al público es libre y gratuito. Los horarios de atención son todos los días de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad también ofrece recorridos guiados que incluyen los museos de la ciudad y el parque en conmemoración de la Batalla de Tacuary.

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Acervo histórico

Uno de los salones está destinado a oficinas. En el segundo espacio, inicio del recorrido, se destaca el ambiente de la estación de Carmen del Paraná. Entre lo más destacado, una báscula de hierro de 500 kilos con los registros de “London y Birmingham”; un taquillero y muebles de madera. Además, hay máquinas de escribir, un mimeógrafo y la fotografía ampliada del primer tren que llegó a la ciudad.

En la tercera sala, dedicada a los inmigrantes, se destacan tres maniquíes con sus vestimentas típicas. También hay un baúl que recuerda cómo se guardaban las ropas, artefactos rústicos de madera para sembrar granos, una rueda de carreta, una sierra para cortar árboles y un barril para fermentar bebidas.

La cuarta sala exhibe implementos agrícolas para enseñar los mecanismos empleados por los lugareños en la producción agropecuaria, a comienzos del siglo XX. Resalta una gran fotografía ploteada de los primeros inmigrantes afincados en Carmen del Paraná.

Se exponen arados mecánicos a tracción animal, restos de hierro de algunas herramientas deterioradas por el tiempo, una carretilla sembradora de semillas, una montura, marcas para ganado, frenos, rosquetas (peine de hierro para acicalar caballos, de principios del siglo XX), arreador, corona, estribos, fragmentos de espuelas y otros accesorios para montar caballos.

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La estación de tren

El edificio original, construido con materiales ingleses a principios del siglo XX, funcionó durante décadas hasta que su ubicación original fue afectada por el embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

A su inauguración, el 7 de abril de 1911, la terminal fue un motor económico y una conexión clave para inmigrantes y pasajeros. Durante décadas fue uno de los accesos principales a la ciudad en una época en la que el transporte ferroviario se encontraba en pleno auge. Esta estación era la última antes de llegar a Pacu Cuá, en Encarnación, y desde allí se conectaba con el servicio ferroviario argentino.

Para preservar este patrimonio, el edificio fue meticulosamente reconstruido —utilizando ladrillos, aberturas y chapas de la estructura original— e inaugurado en marzo de 2013 sobre la avenida costanera de la ciudad de Carmen del Paraná.

La ciudad se halla ubicada a 330 kilómetros al sur de Asunción y a 35 kilómetros al oeste de Encarnación (capital de Itapúa), sobre la ruta PY01 “Mariscal Francisco Solano López”.