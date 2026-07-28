Cerro Kavaju, una propuesta para celebrar el Día de la Amistad en plena naturaleza de Cordillera

La propuesta se llevará a cabo desde las 08:00 y está dirigida a familias, grupos de amigos, excursionistas y amantes del ecoturismo que deseen vivir una experiencia al aire libre en un entorno de gran riqueza paisajística. La actividad tendrá guías que acompañen a los visitantes.

El objetivo es promover el turismo y revalorizar los espacios naturales de Cordillera, ofreciendo una alternativa para compartir, realizar caminatas, disfrutar de la observación del paisaje y fortalecer el vínculo con la naturaleza en una fecha tan especial como el Día de la Amistad.

Desde la Dirección de Turismo, Graciela Acuña señaló que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones impulsadas para dar a conocer los atractivos turísticos del departamento y fomentar el turismo sostenible, incentivando el cuidado y la conservación de los recursos naturales.

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¿Dónde está ubicado?

El Cerro Kavaju está ubicado en la ciudad de Caacupé, en los límites con los distritos de Atyrá y Tobatí, a unos 61 kilómetros de Asunción. El sitio comprende una superficie de 110 hectáreas y alcanza una altura aproximada de 370 metros, características que lo convierten en uno de los miradores naturales más importantes de la región.

La formación fue declarada paisaje protegido y se encuentra bajo la administración de la Gobernación de Cordillera, con el objetivo de preservar su biodiversidad y su singular patrimonio geológico.

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Desde el punto de vista geológico, el cerro forma parte de la Formación Tobatí, perteneciente al Grupo Caacupé, compuesta principalmente por areniscas sacaroidales de tonalidades blanco amarillentas y granulometría media a fina.

La escasa presencia de cemento natural en estas rocas favorece su friabilidad, mientras que, en sectores cercanos a Tobatí, las areniscas presentan una granulometría más gruesa. Estas características convierten al sitio en un punto de interés no solo para los amantes de la naturaleza, sino también para estudiantes e investigadores de las ciencias geológicas.

Además de su importancia científica, el Cerro Kavaju ofrece senderos rodeados de vegetación nativa, imponentes formaciones rocosas y vistas panorámicas del departamento de Cordillera, constituyéndose en un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de un ambiente de paz y tranquilidad.

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