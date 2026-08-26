10 destinos románticos para una vivir una luna de miel inolvidable

Algunos lugares del mundo ofrecen algo único y especial para recién casados. Te mostramos diez destinos turísticos románticos que podés explorar en ese viaje especial juntos.

Cuáles son los mejores destinos para recién casados

Conocidas por sus impresionantes atolones y aguas cristalinas, las Maldivas ofrecen un entorno perfectamente romántico. Los bungalows sobre el agua y las playas de arena blanca proporcionan privacidad y lujo, ideales para una luna de miel relajante.

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Con sus emblemáticas casas blancas con cúpulas azules y vistas al mar Egeo, Santorini (Grecia) captura el corazón de los amantes. Sus atardeceres en Oia son famosos por ser de los más hermosos del mundo, creando un ambiente mágico para cualquier pareja.

Conocida como la “Perla del Pacífico”, Bora Bora, en la Polinesia Francesa, ofrece paisajes de ensueño con sus lagunas turquesas y majestuoso monte Otemanu. Los resorts de lujo en islas privadas hacen de este destino una opción perfecta para el romance y la intimidad.

Bali combina cultura rica, paisajes naturales y playas paradisíacas. Las parejas pueden disfrutar de ceremonias tradicionales, explorar templos antiguos o simplemente relajarse en playas privadas o villas en la jungla.

Con sus increíbles atardeceres, playas doradas y abundante vida marina, Maui, Hawái, es un paraíso para parejas aventureras. Además, es posible practicar senderismo en el Parque Nacional de Haleakalā o disfrutar de la hospitalidad hawaiana en lujosos resorts.

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Si las playas no te atraen demasiado podés optar por destinos más urbanos. Con su apelativo de “La Ciudad del Amor”, París está en la lista de muchas parejas debido a su histórico encanto y sofisticación. Desde paseos a lo largo del Sena hasta cenas con vistas a la Torre Eiffel, París es un lugar donde el amor florece naturalmente.

También Kioto, Japón, ofrece una experiencia romántica diferente con sus templos históricos, jardines zen y ceremonias del té. Las calles empedradas de Higashiyama son ideales para pasear y descubrir la cultura milenaria de Japón en pareja.

Pero un paseo en góndola por los canales de Venecia, Italia, es el epítome del romance. Con su arquitectura renacentista y vibrantes plazas, Venecia ofrece una atmósfera única perfecta para celebrar el amor.

Para una experiencia exótica, Zanzíbar, Tanzania, ofrece playas impresionantes y una rica mezcla cultural. Recorre Stone Town, un sitio patrimonio de la humanidad, o relajate en playas privadas con vistas al impresionante Océano Índico.

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Por último, para parejas que aman la naturaleza y el espectáculo de la montaña, Bariloche, Argentina, ofrece imponentes paisajes patagónicos. Desde actividades al aire libre hasta saborear el chocolate artesanal de la región, es un destino romántico y diverso.

Cada uno de estos destinos ofrece una combinación única de belleza, cultura y experiencias románticas, garantizando momentos inolvidables durante una luna de miel soñada. Elegí el que mejor se adapte a tus deseos y expectativas para comenzar la vida juntos de manera espectacular.