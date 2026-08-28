El 'volunturismo': viajes solidarios a países en desarrollo que desatan polémicas en redes

Según el balance anual de la Plataforma del Voluntariado de España, las mujeres participan más que los hombres en labores solidarias en el país, aunque ellos eligen los voluntariados en el extranjero con más frecuencia.

Los países que mayor volumen de "turistas solidarios" acogen se distribuyen entre el continente latinoamericano, africano y asiático; algunos ejemplos son Colombia, Costa Rica, Kenia, Zanzíbar, Indonesia o Tailandia.

Quienes se oponen a esta forma de viajar argumentan que estas ayudas puntuales "solo" sirven para "lavar conciencias", y alegan que este modelo de turismo crea dependencia y reduce el empleo de los locales de los países de destino, explicó a EFE el filósofo sobre cooperación y desarrollo Silvio Testa.

Entre las voces más críticas se repiten conceptos como el paternalismo occidental o el síndrome del salvador blanco, "la creencia de que uno lo sabe todo" y de que el estilo de vida propio de los países del norte global es superior.

Para superar estos sesgos cuando el voluntario ya se encuentra en el destino, Testa incidió en la importancia de "aterrizar con una gran humildad" y de empezar por "ver, callar y escuchar".

"Muchas veces llegamos con nuestra cámara, nuestra idea de lo bonito que vamos a hacer allí y las fotos que nos sacaremos con los niños. El voluntariado no es eso, en absoluto", aseguró.

El síndrome del salvador blanco es "decidir por los demás", apuntó el experto, por lo que "hay que desprenderse de la idea preconcebida de que uno va a ayudar y a salvar el mundo", porque, además, "el voluntario suele recibir más de lo que aporta".

Prefiere usar el verbo "colaborar" frente a "ayudar" y, en esa línea, sostuvo que la realidad para quienes van "pensando que lo saben todo" es "justamente la inversa" porque "te encuentras en un medio en el que no has vivido, donde no sabes nada y en el que cualquiera puede darte una lección sobre cómo hacer las cosas".

Testa achacó "la superficialidad" de algunas experiencias de voluntariado a las redes sociales: "Van, se hacen alguna foto, 'qué pena', y vuelven a la semana".

Para evitar estas situaciones, valoró la formación previa como un paso "indispensable", como también lo es ejecutar proyectos de voluntariado diseñados por personas sobre el terreno.

La matriz del 'volunturismo' está en quién lo organiza, según la coordinadora de Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga, Isabel Martín, quien señaló a EFE que es importante conocer a "la contraparte", es decir, saber quién gestiona los fondos, cómo se organizan las oportunidades en el destino y cómo se diagnostica qué hace falta.

"Es importante establecer contacto con oenegés locales en el terreno, que trasladen cuáles son las necesidades de la comunidad y quieran o necesiten que la parte de aquí responda", dijo.

Martín señaló como algo "clave" que las organizaciones con las que se colabore tengan una estructura que no dependa de los voluntarios "que van y vienen": "Tienen que ser contrapartes que estén ya en funcionamiento, de manera que no dejen de funcionar cuando no haya voluntarios internacionales allí".

"Una vez allí, lo que sí tendrían que hacer los voluntarios es recordar que no existen diferencias en cuanto a igualdad entre una persona de España y una de Honduras, por ejemplo", afirmó.

Martín, que fue cooperante durante años en distintos países africanos, destacó la "enorme tarea" de los voluntarios de "divulgar" que la realidad occidental "puede ser muy miserable a veces" y "desromantizar la versión idílica" que se tiene del norte global.