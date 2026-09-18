El Cementerio Alegre de Săpânța: lápidas azules, humor y memoria en Maramureș

¿Dónde queda el Cementerio Alegre de Săpânța?

El Cementerio Alegre está en Săpânța, una localidad del distrito de Maramureș, en el norte de Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania. Se encuentra a unos 19 kilómetros de Sighetu Marmației y a cerca de 80 kilómetros de Baia Mare.

Su singularidad no reside solo en el intenso azul de sus cruces de madera, conocido como “azul de Săpânța”. Cada lápida está pintada con una escena de la vida —o de la muerte— de la persona enterrada y acompañada por epitafios rimados, a menudo humorísticos, escritos en rumano. Hay campesinos, pastores, amas de casa, músicos y hasta retratos que aluden, sin solemnidad, a vicios o accidentes.

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La historia detrás de las cruces azules

El artesano local Stan Ioan Pătraș comenzó a tallar y pintar estas cruces hacia 1935. Su propuesta rompió con la imagen sombría del cementerio tradicional: recuperó una mirada rural según la cual la muerte era parte natural del ciclo de la vida, y el recuerdo podía incluir afecto, crítica y humor.

Tras su muerte, su discípulo Dumitru Pop Tincu continuó el oficio. Visitar el taller vinculado a esta tradición ayuda a entender que no se trata de una decoración turística, sino de un lenguaje artístico vivo de Maramureș.

Qué ver y qué hacer en Săpânța

La visita al cementerio requiere entre una y dos horas, aunque conviene recorrerlo despacio. Las escenas talladas funcionan como pequeñas ventanas a la vida cotidiana de la región: labores agrícolas, oficios, celebraciones familiares y relatos personales. Traducir algunos epitafios con el teléfono suma otra capa a la experiencia, pero las imágenes ya transmiten buena parte de la historia.

A pocos pasos está la iglesia de la Natividad de la Madre de Dios, de estilo maramureșano. También vale la pena combinar Săpânța con Sighetu Marmației, donde se puede visitar el Memorial de las Víctimas del Comunismo, instalado en una antigua prisión.

Para contrastar con el arte funerario, la región ofrece iglesias de madera tradicionales, varias reconocidas por la UNESCO, y paisajes de colinas, bosques y aldeas.

Cómo llegar a Săpânța

La opción más práctica es alquilar un auto desde Baia Mare, cuyo aeropuerto recibe conexiones principalmente vía Bucarest. El trayecto dura alrededor de una hora y media. También se puede llegar por ruta desde Cluj-Napoca, aunque el viaje es más largo, de unas cuatro o cinco horas según la ruta.

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Sighetu Marmației funciona como base conveniente: desde allí hay taxis, excursiones locales y conexiones por carretera a Săpânța. El transporte público regional existe, pero sus frecuencias pueden ser limitadas; conviene consultar horarios actualizados y, si se viaja sin auto, coordinar el regreso antes de partir.

Qué comer en Maramureș

La cocina local es campesina, contundente y de temporada. En restaurantes familiares y pensiones rurales aparecen la ciorbă —sopa agria, a menudo con carne o verduras—, el sarmale de repollo relleno, la mămăligă de maíz y quesos de oveja. También son habituales las preparaciones con cerdo, papas y hongos de bosque.

Para brindar, la bebida regional es la horincă, un destilado de ciruelas potente que suele ofrecerse como gesto de hospitalidad. En Sighetu Marmației hay más variedad de restaurantes; en Săpânța, las pensiones son una buena alternativa para probar cocina casera.

Mejor época para viajar y datos útiles

De mayo a octubre, las rutas rurales son más cómodas y los paisajes están verdes; julio y agosto concentran más visitantes. El otoño suma colores intensos y productos de cosecha. En invierno la nieve puede complicar los desplazamientos.

Rumanía usa el leu rumano (RON) y el idioma es el rumano; en alojamientos turísticos suele haber atención básica en inglés. Săpânța puede visitarse en una excursión de medio día, aunque dedicar una o dos noches a Maramureș permite recorrer sus iglesias de madera y pueblos con mayor calma.