Las mejores playas brasileñas con vida nocturna para visitar este verano

Búzios: calas, gastronomía y noches en Rua das Pedras

A unos 175 kilómetros de Río de Janeiro, Armação dos Búzios es una península de la Región de los Lagos conocida por sus pequeñas bahías y una vida nocturna concentrada, caminable y elegante. La antigua villa de pescadores ganó fama internacional en los años 60, tras la visita de Brigitte Bardot, y aún conserva calles adoquinadas y casas bajas.

Durante el día, João Fernandes ofrece aguas calmas y servicios de playa; Geribá atrae a quienes buscan olas y un público más joven; Ferradura es una buena alternativa para paseos en kayak o stand up paddle. Al caer la tarde, la Rua das Pedras y la Orla Bardot reúnen bares, clubes pequeños, heladerías y restaurantes.

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Se llega por ruta desde Río —el Aeropuerto Internacional Tom Jobim es la principal puerta de entrada— en unas tres o cuatro horas, según el tránsito. Conviene dedicarle entre tres y cinco noches. La cocina local destaca por pescados, camarones y moquecas, un guiso de pescado con leche de coco y aceite de dendê.

Florianópolis: playas de surf y bares junto al mar

La capital de Santa Catarina ocupa gran parte de la isla de Florianópolis, en el sur de Brasil. Su atractivo está en la variedad: playas abiertas al Atlántico, lagunas, senderos y una noche menos concentrada que Búzios, repartida entre barrios y balnearios.

Jurerê Internacional combina playa, beach clubs y restaurantes; Campeche suma mar abierto, surf y travesías a la Ilha do Campeche; en Lagoa da Conceição, el movimiento continúa en bares con música y propuestas gastronómicas. Es un destino especialmente elegido por grupos de amigos y viajeros que alternan naturaleza con salidas nocturnas.

El aeropuerto Hercílio Luz recibe vuelos desde San Pablo, Río y varias ciudades sudamericanas. Para recorrer la isla, alquilar auto facilita el acceso a playas distantes, aunque hay transporte público y aplicaciones de movilidad. Vale la pena probar la secuencia de camarão, las ostras de cultivo local y la pesca fresca de Ribeirão da Ilha.

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Río de Janeiro: playa urbana y noches con identidad carioca

En Río de Janeiro, la playa forma parte de la vida cotidiana. Copacabana e Ipanema permiten pasar del baño de mar a un bar con vista al paseo costero sin grandes traslados. Leblon ofrece una escena gastronómica más sofisticada, mientras que Lapa concentra samba, música en vivo y clubes en torno a sus arcos históricos.

Además de la costa, la ciudad suma el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor y el barrio de Santa Teresa. El aeropuerto Santos Dumont conecta con destinos internos y Galeão recibe vuelos internacionales. Para una primera visita, cuatro o cinco días permiten combinar playas, cultura y noches cariocas. Entre los sabores locales aparecen la feijoada, los jugos de frutas tropicales, la caipirinha y los petiscos para compartir.

Porto de Galinhas: piscinas naturales y música en Pernambuco

A 60 kilómetros de Recife, Porto de Galinhas ofrece un ritmo más relajado durante el día y animado por la noche en su centro peatonal. Sus piscinas naturales, formadas entre arrecifes durante la marea baja, son el gran atractivo; Muro Alto, de aguas tranquilas, es ideal para quienes viajan en familia o buscan descansar.

La noche se concentra en restaurantes, bares con música brasileña y ferias de artesanías. Se llega desde el Aeropuerto Internacional de Recife en auto, traslado o bus, en aproximadamente una hora. La gastronomía pernambucana propone tapiocas, caldos de mariscos, carne de sol y bolo de rolo como postre regional.

Cuándo viajar y datos prácticos

El verano brasileño, de diciembre a marzo, ofrece playas activas y noches con mayor programación, aunque también concentra precios altos y demanda, especialmente durante Carnaval y Año Nuevo.

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Para combinar clima cálido con menos gente, marzo, abril, octubre y noviembre suelen ser meses convenientes en Río y Búzios. Florianópolis tiene su temporada más dinámica entre diciembre y febrero; Porto de Galinhas mantiene temperaturas cálidas todo el año.

En destinos costeros, las cenas suelen comenzar tarde y los bares ganan movimiento después de las 22. Reservar alojamiento con anticipación y consultar las mareas —clave en Porto de Galinhas— ayuda a aprovechar mejor el viaje.