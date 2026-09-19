Viajes
19 de septiembre de 2026 a la - 13:23

Las mejores playas brasileñas con vida nocturna para visitar este verano

Florianópolis de noche.
Florianópolis de noche.Cristian Lourenço

Brasil reúne playas para pasar el día entre olas y arenas claras, y noches de bares, música en vivo y restaurantes frente al mar. Estas opciones combinan ambiente, paisajes y conexiones accesibles para un viaje de verano.

Por ABC Color
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Búzios: calas, gastronomía y noches en Rua das Pedras

A unos 175 kilómetros de Río de Janeiro, Armação dos Búzios es una península de la Región de los Lagos conocida por sus pequeñas bahías y una vida nocturna concentrada, caminable y elegante. La antigua villa de pescadores ganó fama internacional en los años 60, tras la visita de Brigitte Bardot, y aún conserva calles adoquinadas y casas bajas.

Atardecer en Búzios, Brasil.
Atardecer en Búzios, Brasil.

Durante el día, João Fernandes ofrece aguas calmas y servicios de playa; Geribá atrae a quienes buscan olas y un público más joven; Ferradura es una buena alternativa para paseos en kayak o stand up paddle. Al caer la tarde, la Rua das Pedras y la Orla Bardot reúnen bares, clubes pequeños, heladerías y restaurantes.

Personas se toman fotografías junto a la estatua de la fallecida actriz francesa Brigitte Bardot, en el paseo costero Orla Brigitte Bardot, en la ciudad de Armação dos Búzios, estado de Río de Janeiro, Brasil.
Personas se toman fotografías junto a la estatua de la fallecida actriz francesa Brigitte Bardot, en el paseo costero Orla Brigitte Bardot, en la ciudad de Armação dos Búzios, estado de Río de Janeiro, Brasil.

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Se llega por ruta desde Río —el Aeropuerto Internacional Tom Jobim es la principal puerta de entrada— en unas tres o cuatro horas, según el tránsito. Conviene dedicarle entre tres y cinco noches. La cocina local destaca por pescados, camarones y moquecas, un guiso de pescado con leche de coco y aceite de dendê.

Florianópolis: playas de surf y bares junto al mar

La capital de Santa Catarina ocupa gran parte de la isla de Florianópolis, en el sur de Brasil. Su atractivo está en la variedad: playas abiertas al Atlántico, lagunas, senderos y una noche menos concentrada que Búzios, repartida entre barrios y balnearios.

Campeche, Florianópolis, Brasil.
Campeche, Florianópolis, Brasil.

Jurerê Internacional combina playa, beach clubs y restaurantes; Campeche suma mar abierto, surf y travesías a la Ilha do Campeche; en Lagoa da Conceição, el movimiento continúa en bares con música y propuestas gastronómicas. Es un destino especialmente elegido por grupos de amigos y viajeros que alternan naturaleza con salidas nocturnas.

Barra da Lagoa y Lagoa da Conceicao, Florianópolis.
Barra da Lagoa y Lagoa da Conceicao, Florianópolis.

El aeropuerto Hercílio Luz recibe vuelos desde San Pablo, Río y varias ciudades sudamericanas. Para recorrer la isla, alquilar auto facilita el acceso a playas distantes, aunque hay transporte público y aplicaciones de movilidad. Vale la pena probar la secuencia de camarão, las ostras de cultivo local y la pesca fresca de Ribeirão da Ilha.

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Río de Janeiro: playa urbana y noches con identidad carioca

En Río de Janeiro, la playa forma parte de la vida cotidiana. Copacabana e Ipanema permiten pasar del baño de mar a un bar con vista al paseo costero sin grandes traslados. Leblon ofrece una escena gastronómica más sofisticada, mientras que Lapa concentra samba, música en vivo y clubes en torno a sus arcos históricos.

Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.

Además de la costa, la ciudad suma el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor y el barrio de Santa Teresa. El aeropuerto Santos Dumont conecta con destinos internos y Galeão recibe vuelos internacionales. Para una primera visita, cuatro o cinco días permiten combinar playas, cultura y noches cariocas. Entre los sabores locales aparecen la feijoada, los jugos de frutas tropicales, la caipirinha y los petiscos para compartir.

Porto de Galinhas: piscinas naturales y música en Pernambuco

A 60 kilómetros de Recife, Porto de Galinhas ofrece un ritmo más relajado durante el día y animado por la noche en su centro peatonal. Sus piscinas naturales, formadas entre arrecifes durante la marea baja, son el gran atractivo; Muro Alto, de aguas tranquilas, es ideal para quienes viajan en familia o buscan descansar.

Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil.
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil.

La noche se concentra en restaurantes, bares con música brasileña y ferias de artesanías. Se llega desde el Aeropuerto Internacional de Recife en auto, traslado o bus, en aproximadamente una hora. La gastronomía pernambucana propone tapiocas, caldos de mariscos, carne de sol y bolo de rolo como postre regional.

Cuándo viajar y datos prácticos

El verano brasileño, de diciembre a marzo, ofrece playas activas y noches con mayor programación, aunque también concentra precios altos y demanda, especialmente durante Carnaval y Año Nuevo.

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Para combinar clima cálido con menos gente, marzo, abril, octubre y noviembre suelen ser meses convenientes en Río y Búzios. Florianópolis tiene su temporada más dinámica entre diciembre y febrero; Porto de Galinhas mantiene temperaturas cálidas todo el año.

En destinos costeros, las cenas suelen comenzar tarde y los bares ganan movimiento después de las 22. Reservar alojamiento con anticipación y consultar las mareas —clave en Porto de Galinhas— ayuda a aprovechar mejor el viaje.