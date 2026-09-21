Semana de celebraciones por el aniversario 43° de Tomás Romero Pereira

El distrito itapuense de Tomás Romero Pereira cumple 43 años de distritación este martes 22 de setiembre. En conmemoración desarrollarán una agenda de actividades que terminará con un gran festival este fin de semana. Se trata de un plan ideal para aprovechar un viaje de turismo interno para conocer la región.

La comunidad es popularmente conocida bajo el nombre de María Auxiliadora, debido a que, anterior a la distritación, era el nombre del paraje ubicado donde actualmente se asentó el microcentro. La compañía actualmente lleva ese nombre, pero el distrito tiene como nombre oficial Tomás Romero Pereira.

Las celebraciones iniciarán este martes desde las 8:00 con un acto oficial, a desarrollarse en la plaza Defensores del Chaco. Posteriormente continuará con un desfile cívico-estudiantil y una pasarela de carrozas, sobre la colectora María Auxiliadora.

Por la noche, en la plaza Defensores del Chaco nuevamente, se desarrollará un acto cultural con la presentación principal de Osvaldo Cantero y un espectáculo de fuegos artificiales. Estas actividades serán de acceso libre y gratuito.

Lea más: Bomberos advierten sobre hundimiento del asfalto sobre ruta PY06 en Trinidad

Expoferia y festival

Por tres días se realizará la Expoferia Aniversario, además de la presentación de varios artistas que se realizará por las noches, cerrando tres días con festival musical en honor a la ciudad, a realizarse en la cancha municipal del barrio Ciudad Nueva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes será la apertura oficial de la Expo, desde las 18:00. El festival artístico contará con una variedad de presentaciones de academias de danza, conservatorios de música del distrito y de comunidades vecinas. Cerrará con la presentación de Michael Benítez y su grupo; Carlitos Acosta y Los Geniales; Los Bukis y Landa Redoble; y Walter Cataldo.

Para el sábado 26 de setiembre, a partir de las 16:00 habrá corrida de toros. El festival musical iniciará a las 21:00, con el grupo Aire Folk, Roscer Díaz, Marce Dusamba y un espectáculo de fuegos artificiales. Después de las 00:00 del domingo continuará la música con Iván Ruiz, Mily Brítez, Chapa C y Carlos Montalvo.

El domingo cerrarán con el gran Festival Nacional de la Zanahoria y el Lechón Asado. Se realizará desde las 8:00. De 9:00 a 13:00 tendrá lugar la competencia de Lechón Asado; mientras que de 11:00 a 12:00, la competencia de productos elaborados de zanahoria.

Durante la tarde habrá la presentación artística de Liz y sus aliados; Jazmín del Paraguay; Enzo y los Fénix; Grupo Tava’i; Show de Danilow; Sergio Bogado; Francisco Cardozo y Dúo Velázquez Ramírez. La celebración cerrará con una Jineteada desde las 19:00.

Lea más: Centenario del Tornado: Una canoa que trajo luz de esperanza a sobrevivientes de la tragedia

El distrito

El distrito surgió como una colonia en la década del 70. Posteriormente, fue elevada a la categoría de distrito por Decreto N° 1.009 del Poder Ejecutivo del año 1983. Se convirtió rápidamente en un polo de atracción por las óptimas condiciones para la producción agrícola.

Antes de su distritación dependía administrativamente del distrito de Domingo Robledo, que recuperó su nombre original de Natalio. Ya en la década de los 80, un grupo de vecinos impulsó la iniciativa de convertir la colonia en un nuevo municipio y, aprovechando el momento político, propusieron el nombre del caudillo colorado Tomás Romero Pereira.

Su estratégica ubicación, a medio camino entre Ciudad del Este y Encarnación, y su rica tierra la convirtieron en un polo de atracción de migrantes nacionales y extranjeros. En cuatro décadas logró un ponderable desarrollo urbanístico y económico.

Cuenta con una superficie territorial de 602 km² y una población aproximada de 25.419 habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La ciudad dista 480 km de la ciudad capital del país, Asunción, y 119 km de la Encarnación, capital del departamento de Itapúa, sobre la Ruta PY06. Limita al norte con el sexto departamento de Caazapá, al sur con los distritos de Yatytay y Natalio, al oeste con la ciudad de Edelira y al este con San Rafael del Paraná.

Lea más: Tomás Romero Pereira: asalto, persecución, balacera y un detenido la mañana de este sábado

Capital de la zanahoria

Tomás Romero Pereira es considerada la “Capital de la Zanahoria”. El rubro emplea a más de 1.000 familias de todo el municipio y provee el 80% de toda la zanahoria consumida a nivel país desde los últimos años.

Según datos de un proyecto de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), filial TRP, en el distrito existen al menos 10 lavaderos de zanahoria, donde se limpian, seleccionan y empaquetan los alimentos cosechados en la zona.

En cada lavadero se desperdician diariamente 1.500 kilogramos de zanahoria; es decir, zanahorias en buen estado, desechadas a diario debido a que su tamaño o forma no condicen con las exigencias de los supermercados nacionales. A partir de esto surgieron varias iniciativas para realizar derivados a partir de la zanahoria, para evitar el desperdicio y reutilizar estos remanentes.