Hohenau: La Fiesta Nacional de las Colectividades nuevamente se prepara para cautivar al público

La décimo cuarta edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades se presenta como una propuesta de turismo interno para descubrir la diversidad cultural de la región de Colonias Unidas.

El evento tendrá lugar del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en el Parque de las Naciones de la ciudad de Hohenau, conocida como la Capital de los Inmigrantes.

La apertura oficial del festival será el viernes 25 de septiembre a partir de las 18:00, con una entrada general de G. 20.000. La primera jornada incluirá el acto protocolar de apertura, la presentación del Ballet Municipal de Hohenau junto a las soberanas actuales y el saludo de la Reina Nacional de las Colectividades, Layla Kuschel.

La grilla de ese día ofrecerá cuadros artísticos de Paraguay, Italia, Argentina, Japón y Suiza, además de la presentación oficial de las candidatas al trono, un baile en homenaje al país anfitrión y los shows musicales en vivo del Grupo Musical Raíces junto a Alex Cyncar y Los de Siempre.

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Fiesta cultural

El sábado 26 de septiembre, la apertura del predio será a las 16:00, con un costo de entrada de G. 30.000. La tarde iniciará con el Gran Desfile de las Colectividades, seguido por espectáculos de danza de las delegaciones de Brasil, Alemania, Polonia, Bélgica y Ucrania.

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Durante la velada, las candidatas a Reina Nacional compartirán sus mensajes con el público, complementando la agenda con las actuaciones musicales del arpista Marcelo Rojas y la agrupación La Comitiva.

El cierre de la festividad se desarrollará el domingo 27 de septiembre desde las 18:00, con una entrada de G. 30.000. El programa contempla la interpretación de la Orquesta Municipal de Hohenau, el baile de despedida de la reina saliente, Layla Kuschel, con la Academia de Danza Liz Jacquet, y la presentación de las aspirantes con la descripción de sus trajes típicos.

Posterior a la presentación de danza Alma del Chaco, se llevará a cabo la coronación de la nueva Reina Nacional de las Colectividades, culminando el evento con el concierto del Grupo M-Folk.