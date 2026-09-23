Turismo interno: Ayolas invita a disfrutar de pesca y cultura

Con el traslado del feriado del 29, fecha en que se conmemora la Batalla de Boquerón, al lunes 28 de septiembre, se presenta una oportunidad para realizar turismo interno. En ese contexto, el Club de Pesca Yacyretá confirmó la realización del tradicional concurso, que se desarrollará con diferentes actividades destinadas a visitantes y participantes.

Carlos Mazo, integrante del Club de Pesca, señaló que el evento se mantendrá pese a la amenaza de inundaciones por el fenómeno El Niño y destacó su importancia para el turismo interno y la economía local. La actividad busca atraer visitantes y generar movimiento económico en sectores vinculados al turismo, antes de la subida del río Paraná.

“A diferencia de otras actividades que fueron postergadas por las autoridades para resguardar recursos de emergencia, el Club de Pesca decidió mantener el certamen con el objetivo de sostener a trabajadores del rubro: baqueanos, guías de pesca, propietarios de embarcaciones, hoteleros, comerciantes y prestadores de servicios”, expresó Mazo.

Competencia

Durante la jornada del domingo, la competencia tendrá una duración de ocho horas de pesca embarcada, desde las 08:00 hasta las 16:00. Los equipos estarán conformados por hasta tres personas, quienes participarán de una jornada de pesca deportiva como parte de la propuesta turística de Ayolas.

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Entre las delegaciones confirmadas figuran competidores internacionales provenientes de San Pablo (Brasil), dos de Formosa y una de Santa Fe (Argentina). A nivel nacional, se contará con la participación de equipos procedentes del Chaco paraguayo, Horqueta, San Pedro del Ycuamandyyú, Ciudad del Este y otros puntos del país.

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Modalidad ecológica y propuesta inclusiva

El torneo se rige por la modalidad de pesca con devolución: todos los ejemplares capturados son devueltos al río en perfecto estado. Por segundo año consecutivo, incluye la categoría inclusiva, siendo el único certamen en el país con esta adaptación.

Las tripulaciones, de tres a cinco integrantes, permiten incorporar a personas con discapacidad física o visual junto a sus asistentes, en igualdad de condiciones. La propuesta amplía las posibilidades de participación en una actividad que forma parte de la oferta de turismo interno de Ayolas.

Las actividades se desarrollan desde este jueves 24 al domingo 27 próximo, con pesca de costa gratuita para niños y adultos mayores. La categoría mayor tiene una inscripción simbólica de G 30.000.

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En paralelo, se realizará el festival cultural “Paraná costa pe”, con peña folclórica, música, danza y exposición de artesanías. El acceso será libre y gratuito, y los emprendedores locales podrán comercializar sus productos sin pago de stand.

La propuesta representa una alternativa para quienes buscan aprovechar el fin de semana largo para realizar turismo interno, disfrutar de la pesca deportiva y participar de actividades culturales en Ayolas.

Los interesados en participar pueden obtener mayor información al (0975) 613 443.