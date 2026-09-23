San Miguel: fiesta patronal con fe, cultura, gastronomía y tradición misionera

A la hora de elegir lugar para hacer turismo interno durante el fin de semana largo, poné en tu agenda el departamento de Misiones, especialmente San Miguel, distante a 178 km de Asunción, hacia el sur. La propuesta es disfrutar de los tradicionales eventos religiosos y culturales del municipio.

San Miguel se prepara así para vivir días en los que la fe, las tradiciones, la música, la danza, la gastronomía y la cultura se encuentran para rendir homenaje a su santo patrono, San Miguel Arcángel.

Este 29 de septiembre se conmemora a San Miguel Arcángel, uno de los tres arcángeles conocidos por la Iglesia Católica, junto con San Gabriel y San Rafael. Es considerado el jefe de los ejércitos celestiales y el protector del pueblo de Dios frente al mal.

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El programa de las celebraciones religiosas se inició el 20 de septiembre con el novenario. La fiesta central será el martes 29, con la tradicional procesión de la imagen del santo por las calles de la comunidad, que arrancará a las 08:00, acompañada por la feligresía, y culminará con la celebración de la Eucaristía, presidida por monseñor Osmar López, obispo de Misiones y Ñeembucú.

Museo, danza, música, gastronomía criolla y más

Los eventos culturales y de diversión comenzarán el sábado 26 de septiembre con la habilitación de una Expo Feria, a las 08:00, en la Plaza San Miguel Arcángel.

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A las 09:00 se realizará la apertura del Museo del Antiguo Templo Parroquial y de la muestra “El Retablo Hilado”. A las 10:00 será la instalación de ejemplares ovinos para la exposición y venta de productos derivados de la producción ovina.

Ya a las 20:30 se desarrollará la Noche de Gala Folklórica, con la actuación de los semilleros de la Academia Municipal de Arte, músicos locales y departamentales, en la Plaza San Miguel Arcángel.

El domingo 27 de septiembre, desde las 08:00, se realizará el Concurso Nacional de Danza “San Miguel Ara Jeroky”, en el Salón Municipal.

Además, a las 09:00 abrirá nuevamente al público el Museo del Antiguo Templo, con horario extendido.

A las 10:00 se llevará a cabo la Peña Artística Campestre, con música y danza en la Plaza San Miguel Arcángel.

Al mediodía, a las 12:00, se ofrecerá el Almuerzo Criollo Comunitario, con comidas típicas y asado a la estaca. A las 14:00 continuará la Peña Artística Campestre, con la presentación de agrupaciones musicales.

En horas de la noche, a las 20:00, se realizará la Procesión de las “Luces de la Esperanza”, con la imagen de San Miguel Arcángel. A las 21:00 será el montaje y exposición de luminarias a cargo de los alumnos del Colegio Nacional “Don Laureano Romero Ortiz”, en la Plaza Principal. A las 21:30 se desarrollará el Festival Artístico Musical en honor al santo patrono.

Ya el lunes 28 de septiembre, a las 09:30, será presentada la obra literaria “Ovillo, la taza rota y otros poemas”, de la destacada escritora paraguaya Estela Asilvera.

A las 10:00 se realizará el Desfile de Caballería y Destrezas Ecuestres, con la presencia de la caballería “El Relincho”, con doma de potros y juegos ecuestres.

En horas de la noche, desde las 19:00, se desarrollará la Fiesta Popular de la Función Patronal, en la Plaza Central. A las 00:00 se realizará el Show de Luces y Serenata a San Miguel Arcángel.

El día central, martes 29 de septiembre, a las 10:00, se realizará la Feria de Comidas Típicas y la Exposición Ovina, además de la apertura del Museo del Antiguo Templo.

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Un cierre con “sabor misionero”

Para cerrar las actividades, a las 12:00 se ofrecerá el Almuerzo Típico Patronal, con el tradicional asado a la estaca misionero, batiburrillo, sopa paraguaya, guiso de cordero cocinado al disco de arado y una amplia variedad de postres tradicionales de nuestra tierra.