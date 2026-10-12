El rugido del agua realza la belleza natural de Alto Paraná

En Itaipú, las compuertas del vertedero permanecen abiertas debido al mayor ingreso de agua al embalse. El caudal de descarga alcanza los 4.800 metros cúbicos por segundo y las previsiones indican que el vertimiento continuará durante toda esta semana. El espectáculo del agua que se precipita desde la represa se suma así a los atractivos que no podés dejar de aprovechar como turismo interno.

A tan solo 7,7 kilómetros del centro de Ciudad del Este, los Saltos del Monday constituyen uno de los tesoros naturales más emblemáticos de Alto Paraná. Sus cascadas, de aproximadamente 40 metros de altura, dibujan un paisaje en el que el estruendo del agua se mezcla con el verdor de la vegetación y la fuerza de las formaciones rocosas.

El parque también ofrece propuestas para quienes buscan combinar naturaleza y aventura, con actividades como tirolesa, arquería, cañonismo y arborismo. Un ascensor panorámico permite apreciar el paisaje desde otra perspectiva.

A unos 71 kilómetros de Ciudad del Este, los Saltos de Ñacunday se encuentran dentro del parque nacional que lleva su nombre, un área protegida de 2.003 hectáreas que resguarda bosques y una amplia diversidad de especies de flora y fauna.

Con aproximadamente 43 metros de altura y 70 metros de ancho, la cascada despliega una cortina de agua que cae con fuerza entre la vegetación, antes de que el río continúe su recorrido hacia el Paraná. El contraste entre el blanco de la espuma, las rocas y el verde profundo del bosque compone una escena que invita a admirar la naturaleza en toda su dimensión.

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Las lluvias y el aumento del caudal pueden intensificar aún más estos espectáculos, ofreciendo nuevas formas y matices al paisaje, ideales para la contemplación y la fotografía.

Los dos saltos fueron designados este año como reservas de Biosfera Sur del Alto Paraná por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Así, el agua muestra sus dos caras en Alto Paraná: por un lado, despliega paisajes de extraordinaria belleza que atraen a visitantes; por otro, las inundaciones en comunidades ribereñas.

Todas estas bellezas naturales son accesibles al público, solo resta decidirse y hacer una vuelta por el Alto Paraná.