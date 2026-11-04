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Viajes
04 de noviembre de 2026 - 23:39

Distinguen a posada de Escobar con el Sello Verde Nivel Oro por turismo sostenible

Víctor Choa y Claudia Fariña, propietarios de la posada turística Diochi Paradise, recibieron el Sello Verde Nivel Oro.
Víctor Choa y Claudia Fariña, propietarios de la posada turística Diochi Paradise, recibieron el Sello Verde Nivel Oro.Emilce Ramírez

ESCOBAR. La posada turística Diochi Paradise, de este distrito, recibió el Sello Verde Nivel Oro por su compromiso con el turismo sostenible.

Por Emilce Ramírez
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La apuesta por un turismo interno sostenible suma un nuevo reconocimiento en el departamento de Paraguarí. La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) distinguió a Diochi Paradise, explicó Alba Fernández, de la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar).

Víctor Choa y Claudia Fariña, propietarios de Diochi Paradise, reciben el Sello Verde en reconocimiento a la calidad turística de Escobar.
Víctor Choa y Claudia Fariña, propietarios de Diochi Paradise, reciben el Sello Verde en reconocimiento a la calidad turística de Escobar.

La distinción otorgada por la Senatur reconoce los altos estándares de gestión ambiental implementados por el establecimiento y su compromiso con las buenas prácticas de sostenibilidad en la actividad turística.

Lea más: Turismo interno en Paraguarí: 16 atractivos para disfrutar del feriado largo

El Sello Verde Nivel Oro fue recibido por los propietarios de la posada, Víctor Choa y Claudia Fariña, quienes valoraron el reconocimiento al empeño que pusieron para conseguir la distinción del establecimiento turístico.

Los propietarios de la posada turística, Víctor Choa y Claudia Fariña, junto al ministro de Turismo, Javier Ramírez.
Los propietarios de la posada turística, Víctor Choa y Claudia Fariña, junto al ministro de Turismo, Javier Ramírez.

Inversión privada y sostenibilidad

El ministro de Turismo, Javier Ramírez, destacó y valoró la inversión realizada por los propietarios de Diochi Paradise.

Señaló la importancia de los emprendimientos privados que apuestan por el crecimiento del sector, incorporan criterios de sostenibilidad y contribuyen a diversificar y elevar la calidad de la oferta turística nacional.

La posada turística Diochi Paradise se encuentra en Escobar, sobre la ruta Paraguarí-Villarrica, a la altura del km 82 y a unos 80 kilómetros de Asunción.
La posada turística Diochi Paradise se encuentra en Escobar, sobre la ruta Paraguarí-Villarrica, a la altura del km 82 y a unos 80 kilómetros de Asunción.

Por otro lado, se entregaron reconocimientos a los guías de turismo que participaron de las capacitaciones, en valoración a su compromiso con la formación continua y la incorporación de criterios de sostenibilidad en el ejercicio de su labor.

Lea más: Paraguarí: aventura, naturaleza, historia y cultura en vacaciones

La actividad se desarrolló dentro de la posada turística y contó con la presencia del ministro de Turismo, Javier Ramírez; la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate; y el intendente electo de Escobar, Horacio Scappini.

El intendente electo de Escobar, Horacio Scappini (ANR); la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate (ANR), y el ministro de Turismo, Javier Ramírez, acompañan a los guías de turismo de Paraguarí que recibieron reconocimientos por su participación en las capacitaciones.
El intendente electo de Escobar, Horacio Scappini (ANR); la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate (ANR), y el ministro de Turismo, Javier Ramírez, acompañan a los guías de turismo de Paraguarí que recibieron reconocimientos por su participación en las capacitaciones.

También participaron Mirian Ponillaux, directora de Proyectos, y Juan Soteras, coordinador de Proyectos, ambos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), además de referentes de la Asetupar.

La posada turística Diochi Paradise se encuentra sobre la ruta PY10 que une Paraguarí con Villarrica, a la altura del km 82 y a unos 80 kilómetros de Asunción. Desde la ruta, se ingresa unos 300 metros hasta el predio. Para reservas e informes, se puede contactar por WhatsApp al (0972) 210-006.

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