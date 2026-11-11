El turismo comunitario busca frenar las consecuencias del sobreturismo en América Latina

Frente a este panorama, expertos en la materia coinciden en que el modelo comunitario deja de ser una alternativa marginal para convertirse en una solución urgente, aunque su consolidación exige reestructurar la financiación, el poder de decisión y la distribución de los beneficios en los territorios.

Según publica la cadena Deutsche Welle (DW), el continente vive una expansión turística superior a la media global. De acuerdo con datos de ONU Turismo citados por la cadena alemana, las llegadas internacionales en el mundo crecieron un 4 % en 2025, mientras que Sudamérica avanzó un 7 % y Centroamérica un 5 %. Sin embargo, este auge ha profundizado el sobreturismo en destinos clave de la región.

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El caso de Machu Picchu expone la complejidad de la situación. Tal como reporta la DW, el santuario histórico peruano recibe hasta 5.600 visitantes al día, una cifra que llevó a la Contraloría de Perú en 2025 a advertir sobre el exceso en la venta de boletos, poniendo al sitio en riesgo de ingresar a la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO.

Paralelamente, la nota de la DW resalta otros focos de tensión: en las Islas Galápagos (Ecuador), el costo de entrada para extranjeros se duplicó a 200 dólares en 2024 para contener la presión inmobiliaria, mientras que en la Ciudad de México el arribo masivo de nómadas digitales a colonias como Roma y Condesa desató protestas de los residentes por el encarecimiento de los alquileres.

La demanda de viajes más conscientes

Frente a la crisis del modelo masivo, las dinámicas del mercado comienzan a transformarse. En declaraciones recogidas por la DW durante la feria turística ITB Américas celebrada en Guadalajara, Richard Bazán, gerente para las Américas de la consultora Planeterra, destacó la reducción del tamaño de los grupos de viaje —que pasaron de 20 integrantes a solo cuatro o cinco— y el aumento de los programas nature positive, enfocados en la conservación ambiental.

“El turismo comunitario dejó de ser un nicho”, afirmó Bazán ante DW, tras señalar que incluso las grandes cadenas hoteleras “todo incluido” entienden que deben ofrecer experiencias auténticas conectadas con la realidad local.

Esta tendencia responde directamente al comportamiento de los viajeros. Como señala el medio alemán a partir del estudio anual de Booking.com de 2025 (realizado a 32.000 personas de 34 países), el 93 % de los encuestados manifestó el deseo de tomar decisiones de viaje más sustentables, y un 53 % se reconoció consciente del impacto que la actividad genera en las comunidades receptoras.

Financiación y autonomía en las comunidades

El mayor obstáculo para la adopción de este modelo reside en la distribución de la riqueza y el acceso al capital. Según explicó a DW Sarah Payne, directora del Reset Tourism Fund de la fundación UnTours, la estructura tradicional impide que el dinero recaudado regrese a quienes construyen la experiencia turística en el terreno.

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Payne subrayó en el reporte emitido por la DW la dificultad de las comunidades para obtener préstamos convencionales, ya que el sector es percibido como de alto riesgo comercial. Por ello, la directiva promueve créditos con bajas tasas de interés y pagos adaptables partiendo de la premisa de que los habitantes locales entienden mejor las necesidades de su propio territorio.

En consonancia con esta visión, Sebastián Muñoz, cofundador de la plataforma de turismo ecológico Rutopia, sostuvo en diálogo con el medio germano que los proyectos deben diseñarse en conjunto con los pobladores para evitar la sensación de imposición externa. Para Muñoz, la actividad debe percibirse como algo genuinamente propio y no como una tarea impuesta únicamente a cambio de una retribución económica.

Por su parte, Bazán complementó este enfoque al advertir en la entrevista con la DW que el turismo comunitario no debe ser visto solo como un proyecto humanitario, sino como una oferta conectada con la demanda real del mercado: “No es sostenible crear un producto si luego nadie lo visita”, aseveró.

Un impacto que trasciende la economía

El replanteamiento del desarrollo turístico implica ceder el control del crecimiento a los actores locales. Bazán remarcó para DW que la decisión sobre cuánto y cómo crecer debe pertenecer a la comunidad, limitándose la función de los organismos externos a “aprender a escuchar” y potenciar la voz de los residentes sin presionar con inversiones no solicitadas.

Por último, los especialistas destacaron el valor intangible de este modelo. En declaraciones recabadas por Deutsche Welle, Muñoz ejemplificó el alcance cultural de la iniciativa al recordar el caso de una comunidad mixteca en México donde la llegada de viajeros interesados en su idioma motivó a los niños locales a aprender la lengua originaria junto a sus abuelos.

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De acuerdo con las conclusiones recogidas por el medio internacional, aunque la transición hacia un turismo verdaderamente sustentable marcha a un ritmo lento, constituye la única vía para garantizar un beneficio equitativo a largo plazo.

Fuente: Deutsche Welle