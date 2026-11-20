Los detalles de la celebración, denominada Réveillon Río 2027, fueron dados a conocer a través de Visit Rio, la fundación encargada de la promoción turística de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad carioca, el escenario principal —llamado Escenario de Río y montado frente al Palacio de Copacabana— reunirá a referentes de distintos géneros y generaciones de la música brasileña.

La grilla artística incluye las presentaciones de Djavan, Simone Mendes, Xande de Pilares junto al Grupo Revelação, Pedro Sampaio y Unidos do Viradouro, agrupación consagrada como campeona del Carnaval 2026. El cartel se completa con la participación de DJ JP.

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Un homenaje aéreo al mundo mágico de J. K. Rowling

Entre las principales novedades anunciadas para esta edición destaca un espectáculo de drones patrocinado por la plataforma HBO Max.

Según precisa Visit Rio, la puesta en escena en el cielo de Copacabana estará dedicada a la franquicia de Harry Potter, en coincidencia con el estreno de la nueva serie televisiva basada en la obra de J. K. Rowling, programado para el 25 de diciembre.

Durante el show se proyectarán figuras y elementos alusivos a la saga literaria y cinematográfica.

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Pirotecnia sobre el mar

A la medianoche, el recibimiento del 2027 contará con el tradicional espectáculo pirotécnico frente a la costa. Según los datos oficiales divulgados por la fundación turística, el despliegue tendrá una duración de 12 minutos y se ejecutará desde 19 barcazas instaladas en el mar, con un alcance visual estimado de hasta 3 kilómetros.

Desde Visit Rio señalan que la propuesta busca posicionar nuevamente a la capital fluminense en la agenda turística internacional de fin de año, integrando la celebración nocturna en Copacabana con la oferta gastronómica, cultural y de playas de la ciudad.

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Los detalles logísticos y recomendaciones para los viajeros se encuentran disponibles en la plataforma oficial de la organización.