Bicisendas: Siete cosas que debés tener en cuenta antes de comprar una bici

Se fabrican bicicletas de toda laya, de montaña, playeras, urbanas, de turismo, de competición, híbridas, para bicicrós, para reparto, reclinadas, altas o plegables; eléctricas o mecánicas; con o sin cadenas; con piñón fijo, libre, o con cambios; de cambios internos o con desviadores; con frenos de disco, de llanta o de buje; de hombres, mujeres o niños; de acero, aluminio, titanio, fibra de carbono o madera; para una sola o para más de una persona; con manubrios rectos, de doble altura o Dropbars; de ruedas livianas, lenticulares o de tres radios; rígidas o con suspensión, entre otras tantas opciones.

Lea más: Bicisendas: mapa interactivo para saber por dónde pasan y cómo llegar en bici a tu destino

Cuál de todas esas será la tuya es algo que solo vos podés decidir.

Lo importante es que cada vez es más posible circular en bicicleta localmente, especialmente en Asunción, donde ya existe una primera red de bicisendas de 31 kilómetros.

Antes de seguir pasemos revista a las bicis que con mayor frecuencia se ofertan en el mercado nacional.

Las bicicletas que más se usan en Paraguay son:

Las urbanas

Son las de cuadros y ruedas sólidos, para circular sin dificultad por las calles; de una velocidad, aunque algunas cuentan con cambios internos; y un andar cómodo, puesto que su diseño permite pedalear erguido, con los brazos y el cuello relajados;

Las híbridas

Son las más versátiles, pues combinan las características de las bicis de competición y de montaña, por lo que algunos de sus cuadros son más livianos que otros, y los más pesados suelen llevar suspensión delantera; sus ruedas, por el mismo motivo, varían de más angostas a más anchas; y, tienen varias velocidades;

Lea más: ¡Cháke! ¡Que el miedo no te ponga el palo en la rueda!

Las bicicletas de montaña

Las de montaña (MTB), son las de cuadros muy resistentes, que pueden contar o no con suspensión (que puede ser delantera o doble); ruedas anchas que, con dibujos especiales, mejoran su tracción; y, varias velocidades; y,

Las de competición

Las bicis de competición son las de cuadros muy ligeros, que no soportan peso adicional; ruedas grandes y delgadas, con cubiertas angostas de dibujos lisos, pues sus diversos modelos fueron diseñados para circular por caminos pavimentados a gran velocidad.

Lea también: ¿Qué nos pasa cuando pedaleamos?

En menor número se venden también en Paraguay bicicletas:

Eléctricas

Ideales para circular por pendientes pronunciadas, o para personas con problemas de rodilla o asma, pues utilizan un motor que ayuda al pedaleo. Estas bicis son más costosas y pesadas;

Plegables

Las bicis plegables son las estrellas en las grandes ciudades pues, al hacerse pequeñas, pueden cargarse o guardarse sin dificultad, e incluso permite a sus dueños combinar varios medios de transporte.

Usan ruedas pequeñas (aro 16″, 20″ o 24″), pero esto no influye en su desempeño, debido a que poseen un plato grande que, asistido por un sistema de cambio trasero, reduce el esfuerzo del peladeo. Las hay de diferentes velocidades, e incluso eléctricas;

Lea también: Nueve motivos para empezar a usar la bici como medio de transporte en plena pandemia

Playeras

Por el diseño de sus cuadros y manubrios las bicis playeras permiten adoptar una postura sumamente relajada pero por su peso y el grosor de sus cubiertas, resultan inadecuadas para trayectos largos. Por lo general tienen una sola velocidad; y,

Bicicrós (BMX)

De cuadros pequeños y muy resistentes, aptos para realizar saltos y acrobacias. Estas bicicletas no son buenas como medio de transporte.

También se ven circular otros modelos, pero más bien como rareza (por ejemplo, las de reparto o tándem).

Lea más: Ocho tips para comenzar a ir al trabajo en bici

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta?

Con las características de tales bicicletas en mente, son estas las cuestiones que debés considerar cuando decidas comprar una bici o cambiar la que tenés:

1.- Tus condiciones de vida y el uso principal que le darás.

Por ejemplo, si vivís en la ciudad y querés usar la bici como medio de transporte, lo ideal son:

las urbanas,

las híbridas,

las eléctricas (muy recomendables en una ciudad con colinas como las de Asunción y otras tantas de Paraguay),

y las plegables (sobre todo, si vivís o trabajás en un espacio pequeño o que no tiene estacionamiento para bicis).

Todas estas poseen accesorios (en el caso de las híbridas se les pueden adaptar) que te permiten desplazarte con comodidad, como son los portabultos, canastos, y los guardabarros, así como, luces (delantera y trasera).

Lea más: Hacia una convivencia armoniosa

Ahora bien, si lo tuyo es el ciclismo extremo, de competición o el acrobático, ahí están los diversos modelos de MTB, los de competición, y las bici BMX.

Lea también: Siete accesorios para mejorar tu experiencia al pedalear

2. El cuadro.

Un aspecto muy importante es el tamaño del cuadro de tu bicicleta, pues debe coincidir con tu estatura y peso (sobre todo si estás con sobrepeso). Un cuadro inadecuado, a más de resultarte incómodo, con grandes probabilidades de que sufras accidentes, con el tiempo puede ocasionarte lesiones serias en las rodillas, cintura, columna, cervical, y otras partes de tu cuerpo.

Hay tablas específicas que te ayudarán a la hora de precisar cuál es el que corresponde a tu talla.

Si sos mujer, es preferible un cuadro con el tubo superior bajo. Lo ideal, en cuanto al cuadro, es que sea resistente y liviano, pero no al extremo de adquirir uno de fibra de carbono -el que sí se justifica en las de competición -.

Los cuadros de las bicis urbanas, híbridas, plegables, eléctricas y de montaña se fabrican con mayor frecuencia de acero o de aluminio (la resistencia y bajo costo de los primeros, compite con la ligereza de los segundos).

3. Frenos

En Paraguay, lo usual es que las bicis tengan frenos de pinza y de disco (principalmente en modelos MTB). Estos últimos mantienen la eficacia del frenado en condiciones adversas (barro, agua, etc.) y si la llanta está descentrada; pero los primeros son más económicos y fáciles de reparar, así como, más livianos. No resultan cómodos, por las condiciones de nuestras calles, los frenos a contrapedal.

4. Ruedas y cubiertas.

Para la ciudad resultan mejor las ruedas pequeñas, porque soportan mejor los cambios de velocidad, además de ser más livianas y fáciles de mover; las ruedas grandes están indicadas para el campo o para viajes largos, pues consiguen mayor velocidad con menor esfuerzo.

En cuanto a cubiertas, su elección depende de la superficie por la que vas a circular.

Para caminos rurales lo mejor son las ruedas anchas con surcos profundos; la velocidad es menor, pero la seguridad está garantizada. En rutas y calles asfaltadas las estrechas y lisas permiten un mejor desplazamiento.

Si las relacionamos con los diversos modelos de bicicletas, las urbanas o híbridas requieren cubiertas mixtas; las de montaña, gruesas y con dibujos y surcos especiales; y las de competición, las delgadas y lisas.

5. Manubrios.

Los hay de diversos diseños, los más comunes son los planos, que permiten una posición erguida y cómoda, por lo que son recomendables para paseos largos, en los que se busca disfrutar del entorno antes que velocidad; los de doble altura, parecido al recto pero con un ligero doblez en su parte media, que le da una pequeña variación de altura, permiten cambiar de posición; los de competición o Dropbars, con una gran curvatura en los extremos que apuntan hacia atrás de la bici, fueron diseñados para que el corredor pueda adoptar varias posiciones de modo a darle descanso muscular a su cuerpo; y, los de triatlón, que tienen una prolongación que permite una postura más baja y aerodinámica.

6. Cambios

Ya se señaló la gran desventaja de una bicicleta de una sola marcha en un país accidentado como el nuestro. Las de varias velocidades vienen de fábrica con entre 18 y 33 marchas, que son suficientes para enfrentar nuestras arribadas. Existen modelos con cambios internos, que permiten variar la marcha sin desplazamiento, y con cambios externos, que requieren que tal operación se efectúe durante el pedaleo.

7. Sillín

Los asientos para bicicleta se venden con diseños y materiales muy diversos. En cuanto a diseños, son preferibles los estrechos a los anchos, pues los primeros favorecen el pedaleo al no entorpecer el movimiento de las piernas. Los de cuero pueden llegar a ser más livianos y confortables que los de otros materiales.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta de segunda mano

Finalmente, si vas a comprar una bici de segunda mano, lo primero y más importante es asegurarte de que la bici no sea robada. Nunca compres una bici de dudosa procedencia.

Lea más: Los riesgos de comprar una bici (sospechosamente) barata

En segundo lugar, considerá las recomendaciones anteriores y, finalmente, revisá la bicicleta sin prisa y con mucha atención. Si presenta desperfectos, te aconsejo que calcules cuánto te va a costar la reparación y si vas a poder conseguir los repuestos o piezas que vas a necesitar.

La revisión debe abarcar el cuadro, que no esté roto, rajado u oxidado; el sistema de cambio y los frenos, que funcionen correctamente; las ruedas, que no estén descentradas o abolladas; plato, que no tenga los dientes muy gastados; y, la cadena, que no esté oxidada.

En conclusión, no te dejes engañar por lo que esté de moda.

La bici que elijas te tiene que gustar a vos y a nadie más, debe cubrir tus necesidades y adaptarse a tu forma de vida.

Y acordate de que la gran ventaja de la bicicleta es su simplicidad, la que -como enseña Ben Irvine- permite que cualquiera pueda comprender cómo funciona, y ocuparse de su mantenimiento y reparación.