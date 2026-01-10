NASA: “Houston, tenemos un podcast”

Desde la órbita terrestre hasta la Luna y Marte, explorá el mundo de los vuelos espaciales tripulados con la NASA cada semana en el podcast oficial del Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, se explica en la descripción del canal en Spotify.

Si querés escuchar conversaciones en profundidad con los astronautas, científicos e ingenieros que lo hacen todo posible en una de las agencias espaciales más famosas, este podcast es para vos.

Temática, periodicidad, duración

Escuchar Houston, We Have a Podcast es como viajar al espacio sin salir de casa. Cada episodio combina información científica con historias humanas: los desafíos de vivir y trabajar en gravedad cero, los preparativos para misiones de larga duración, y los detalles que normalmente solo los propios astronautas y especialistas conocen.

Es decir, las temáticas son realmente diversas. Podés encontrar desde una entrevista con la tripulación de la misión CHAPEA 2, en la que hablan sobre sus trayectorias y los preparativos para su próxima misión análoga a Marte de un año de duración dentro del hábitat Mars Dune Alpha, o bien podrás escuchar en primera persona a la astronauta de la NASA Suni Williams, mientras reflexiona sobre su reciente misión récord a bordo de la Estación Espacial Internacional.

También podrás disfrutar de una charla con los astronautas Don Pettit y Matt Dominick, quienes comparten sus experiencias capturando impresionantes fotografías desde la EEI, y muchísmo más.

Si sos un curioso del espacio y las actividades de la NASA solo tenés que ir a Spotify y buscar Houston we have a podcast.

Los capítulos tienen una duración de entre 40 minutos y una hora y media aproximadamente, están en inglés y se cargan normalmente una vez a la semana.

Más allá de los datos, el podcast logra transmitir la pasión y la dedicación que impulsa la exploración espacial, convirtiéndose en una ventana única al trabajo diario de quienes hacen realidad lo que hasta hace poco parecía solo imaginable.