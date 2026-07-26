Bombardeo Intenso Tardío: la lluvia de asteroides que transformó la Tierra primitiva

Qué fue el Bombardeo Intenso Tardío

El Bombardeo Intenso Tardío (BIT) describe un período en el que la Tierra, la Luna y otros cuerpos internos recibieron impactos más frecuentes y energéticos que en los tiempos inmediatamente anteriores y posteriores.

No se trata de “meteoritos” aislados: muchos impactores fueron asteroides y cometas de kilómetros, capaces de fundir regiones enteras, levantar atmósferas de vapor y excavar cuencas gigantes.

¿La Tierra fue golpeada por asteroides?: sí, y de forma repetida. La discusión es si fue un pico abrupto o una cola prolongada del proceso de formación planetaria.

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Cuándo ocurrió y por qué sucedió

El BIT se ubica, de manera clásica, entre 4.100 y 3.800 millones de años atrás, en el eón Hádico tardío y el Arcaico temprano.

La explicación más influyente para “¿por qué sucedió?” conecta el episodio con la dinámica orbital: al reacomodarse los planetas gigantes, cambiaron las resonancias gravitatorias que mantienen o desestabilizan órbitas.

Ese corrimiento habría lanzado hacia el interior del Sistema Solar poblaciones de cuerpos del cinturón de asteroides y, posiblemente, de regiones más externas.

En otras palabras: el BIT sería la firma geológica de un Sistema Solar joven que aún estaba encontrando su arquitectura final.

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Meteoritos en la Tierra primitiva y la relación con la Luna

Los meteoritos que impactaron la Tierra primitiva son los fragmentos que hoy llamamos así cuando sobreviven al paso por la atmósfera; en el Hádico, muchos impactores eran tan grandes que el término se queda corto.

Algunos eran condritas, incluidos tipos carbonáceos ricos en compuestos volátiles, relevantes para la química temprana.

La Luna entra en la historia por dos motivos. Primero, su origen se asocia a un gran impacto anterior (hace ~4.500 millones de años) que dejó un disco de escombros; ese evento marca el clima de violencia de la formación de los planetas.

Segundo, la Luna funciona como “archivo”: sin tectónica activa ni erosión intensa, conserva cicatrices de impactos que la Tierra borró.

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Cómo sabemos que ocurrió

La evidencia más citada proviene del conteo y datación de cráteres lunares y de edades radiométricas de rocas traídas por misiones Apolo, que permiten vincular grandes cuencas con una ventana temporal estrecha.

En la Tierra, la historia del Sistema Solar temprano se reconstruye con señales indirectas: minerales muy antiguos (como circones) y capas de esférulas en algunas rocas arcaicas, interpretadas como condensados de impactos.

¿El Bombardeo Intenso Tardío provocó la aparición de la vida?

La relación no es lineal. Impactos grandes pudieron esterilizar regiones y volatilizar superficies, pero también crear sistemas hidrotermales, aportar agua y moléculas orgánicas, y generar gradientes químicos útiles para reacciones prebióticas.

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La pregunta abierta es si el BIT fue principalmente un obstáculo, un catalizador o un “filtro” que terminó favoreciendo escenarios donde la vida pudo persistir, una línea que hoy se explora combinando geoquímica, modelado orbital y nuevas misiones de retorno de muestras a la Luna y asteroides.