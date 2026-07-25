Cromosfera: ¿qué ocurre en la fina capa del Sol que normalmente permanece oculta?

¿Qué es la cromosfera y por qué es importante para estudiar el Sol?

La cromosfera es una franja delgada entre la “superficie” del Sol y su atmósfera exterior donde la temperatura vuelve a subir y el magnetismo domina. Entender qué pasa allí es clave para explicar el clima espacial que afecta satélites y comunicaciones.

¿Dónde está ubicada la cromosfera del Sol?

La cromosfera es una capa de la atmósfera del Sol ubicada por encima de la fotosfera (la capa visible que emite la mayor parte de la luz solar) y por debajo de la corona (la atmósfera externa, tenue y extremadamente caliente).

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Aunque su espesor es pequeño en términos solares —unos pocos miles de kilómetros—, concentra una física compleja: allí la materia está parcialmente ionizada, el gas se vuelve plasma y el campo magnético comienza a controlar los movimientos y el transporte de energía más que la presión del gas.

¿Por qué la temperatura de la cromosfera aumenta con la altura?

La diferencia con la fotosfera es de régimen: en la fotosfera, de unos 5.800 K en promedio, dominan la convección y la radiación que vemos como “superficie”.

En la cromosfera, la temperatura desciende al inicio (hasta alrededor de 4.500 K cerca del mínimo) y luego aumenta con la altura, alcanzando valores del orden de 10.000–20.000 K antes de la región de transición que conduce a la corona, donde el plasma llega a millones de grados.

Ese “giro” térmico es una de las claves del problema del calentamiento atmosférico solar: cómo una zona más alejada del núcleo del Sol puede alcanzar temperaturas mucho mayores que regiones situadas debajo.

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¿Por qué la cromosfera del Sol se ve de color rojizo?

La cromosfera se observa rojiza porque destaca en longitudes de onda asociadas al hidrógeno, en especial la línea H-alfa (656,3 nm), que emite y absorbe con fuerza en esas condiciones.

Durante eclipses totales, o mediante filtros estrechos utilizados por telescopios solares, esa emisión se vuelve visible como un borde rojo alrededor del disco solar.

¿Qué fenómenos ocurren en la cromosfera solar?

La cromosfera está atravesada por ondas (acústicas y magnetohidrodinámicas), chorros y estructuras filamentosas como espículas, fibrillas y plages.

Parte de la energía que sube desde la fotosfera viaja en forma de ondas y turbulencia; otra parte se libera cuando líneas de campo magnético se reorganizan mediante reconexión magnética, un mecanismo que convierte energía magnética en calor y movimiento.

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Ese balance —cuánta energía aportan ondas, reconexión y procesos de disipación— es central para entender por qué la atmósfera externa del Sol se calienta en vez de enfriarse.

¿Qué relación tiene la cromosfera con las tormentas solares?

La cromosfera funciona como un “escenario intermedio” de los grandes eventos solares: allí aparecen las cintas brillantes de muchas fulguraciones, se forman y evolucionan filamentos (prominencias vistas en el limbo) y se desarrollan condiciones que pueden desembocar en tormentas solares.

Aunque las eyecciones de masa coronal se expanden en la corona, sus anclajes y señales tempranas suelen pasar por la cromosfera, lo que la vuelve relevante para anticipar episodios de clima espacial que pueden afectar satélites, GPS y redes de comunicación.

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¿Cómo estudian los científicos la cromosfera?

Como suele estar “oculta” por el brillo de la fotosfera, estudiarla exige técnicas específicas: observación en H-alfa y otras líneas (como calcio), espectroscopía para medir velocidades y temperaturas, y telescopios capaces de resolver escalas finas.

Instrumentos en el espacio (como IRIS y SDO) y en tierra (como el DKIST en Hawái o interferómetros milimétricos como ALMA) permiten seguir cómo el magnetismo retuerce el plasma, dónde se deposita energía y cómo esos procesos conectan la superficie visible con la corona.