Día Internacional de la Arqueología: qué hace un arqueólogo durante una excavación

La arqueología busca responder cómo se organizaron las sociedades humanas y por qué cambiaron: qué comían, cómo producían, qué intercambiaban, cómo se adaptaron a sequías o conflictos, y qué desigualdades o tecnologías surgieron; aporta evidencia material para discutir grandes preguntas sobre ambiente, salud, economía y memoria social, más allá de los relatos escritos.

¿Qué es la arqueología y qué estudian los arqueólogos?

La arqueología es una ciencia social con método de ciencias naturales: estudia el comportamiento humano a través de restos materiales (artefactos, estructuras, basura, paisajes modificados) y sus relaciones en el espacio y el tiempo.

Un fragmento cerámico, un carbón, un piso quemado o una trinchera pueden revelar decisiones, prácticas y eventos.

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Cómo se realiza una excavación arqueológica: más laboratorio que aventura

Excavar es “desarmar” un sitio de manera controlada, porque una vez removido ya no puede repetirse. Por eso se trabaja con estratigrafía: capas de suelo que, en general, van de lo más reciente a lo más antiguo.

Primero se hace prospección (recorridas, imágenes satelitales, geofísica), se delimita el área y se diseña un muestreo.

Luego se excava por unidades pequeñas, se tamiza el sedimento y se registra todo: profundidad, posición, asociación entre objetos, color y textura del suelo, fotos y modelos 3D.

También se toman muestras para microrestos (polen, almidones), química del suelo y restos orgánicos. El objetivo es conservar información, no “sacar cosas”.

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Arqueología vs. paleontología: diferencias

La paleontología estudia vida del pasado a través de fósiles (dinosaurios, fauna extinta, plantas) y procesos geológicos asociados.

La arqueología se centra en evidencia de actividad humana y su relación con el ambiente. Se cruzan cuando hay humanos y fauna en el mismo registro, pero las preguntas y marcos teóricos son distintos.

Qué herramientas usa un arqueólogo

Además de palas, cucharines y pinceles, hoy son comunes el GPS, estaciones totales, drones, fotogrametría, SIG (mapas digitales), tamices, flotación para recuperar semillas carbonizadas y kits de muestreo estéril para ADN antiguo o residuos químicos.

Cómo saben la antigüedad de un objeto

La edad puede inferirse por estratigrafía (qué capa lo contiene), por tipologías (estilos que cambian en el tiempo) y, cuando hay material adecuado, por dataciones absolutas: radiocarbono (restos orgánicos), luminiscencia (sedimentos o cerámicas calentadas), dendrocronología (maderas) o series de uranio en ciertos minerales.

Lo importante es combinar métodos y reportar incertidumbres.

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Qué información revela un resto arqueológico

Un hueso con marcas de corte habla de dieta y técnicas; un isótopo puede indicar movilidad o lactancia; una distribución de desechos muestra organización doméstica; residuos en cerámica revelan grasas o fermentaciones; un cambio brusco de sedimentos puede señalar inundaciones o incendios.

El “qué” depende del “dónde, cómo y con qué estaba asociado”.

¿La arqueología solo estudia civilizaciones antiguas?

No. Existe arqueología histórica, industrial, urbana y del conflicto; incluso arqueología del presente (basurales, infraestructuras, migraciones).

El pasado reciente también deja capas: la pregunta es qué procesos sociales se vuelven visibles cuando miramos la materialidad con método científico.