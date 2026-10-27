Dietas carnívoras y carne cruda: el auge de una alimentación basada en la desconfianza

Las dietas basadas casi exclusivamente en alimentos de origen animal han dejado de ser una excentricidad de nicho para convertirse en una corriente visible en redes sociales, convenciones y debates políticos en Estados Unidos. Carne roja, manteca, vísceras, huevos crudos y leche sin pasteurizar se presentan allí como alternativas a una industria alimentaria cuestionada y a una medicina que muchos seguidores consideran insuficiente.

El fenómeno, analizado por Deutsche Welle a partir de reportajes de The New York Times Magazine, The Guardian, Harvard Health, NPR y Women’s Health, revela una disputa que trasciende la nutrición: quién merece confianza para definir qué es saludable y cómo debe vivirse.

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De los batidos verdes a la carne y las vísceras

Durante la última década, productos vegetales, batidos verdes y sustitutos de carne ocuparon un lugar central en la industria del bienestar. Ahora, una parte de esa conversación digital ha girado hacia propuestas opuestas: dietas carnívoras, planes de alimentación “ancestral” y el consumo de productos animales crudos.

El cambio también se refleja en las cifras de consumo. Según datos citados por Women’s Health, la ingesta de carne por habitante en Estados Unidos había alcanzado un mínimo histórico en 2014. Para 2025, en cambio, se proyectaba un promedio anual cercano a diez kilos más por persona que entonces.

En este contexto se popularizaron diversas variantes. La dieta carnívora reduce la alimentación casi por completo a productos animales; la Raw Primal promueve su consumo sin cocción; la denominada dieta del león se limita a carne de rumiantes, agua y sal. También ganaron espacio los regímenes “bajos en toxinas”, que buscan excluir ingredientes como determinados aceites vegetales, informa la DW.

Influencers como Bella Ma, conocida en internet como Steak and Butter Gal, han contribuido a expandir estas prácticas con relatos de bienestar: mayor claridad mental, mejoras en la piel y alivio de molestias físicas. Aunque la crítica a los alimentos ultraprocesados forma parte de su atractivo, en sus expresiones más radicales esta búsqueda de lo natural deriva en el rechazo a cocinar o pasteurizar los alimentos.

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El caso de Kelly Pi: experimentar con el cuerpo

La ingeniera eléctrica Kelly Pi, de 30 años, se convirtió en uno de los rostros más llamativos de esta tendencia tras aparecer en un reportaje de The New York Times Magazine. Durante una entrevista, llevaba en su bolso sesos de búfalo crudos y mostró al periodista un fragmento que, según identificó, pertenecía al cráneo antes de comerlo.

Pi viaja varias veces al mes a una granja amish de Pensilvania para comprar carne y lácteos sin pasteurizar. Su dieta incluye vísceras, yemas de huevo y animales atropellados, consumidos sin cocinar, pese a los riesgos sanitarios asociados a esos alimentos.

De acuerdo con el reportaje citado por DW, Pi padecía migrañas crónicas y convulsiones desde sus veintitantos años, sin encontrar alivio suficiente en los tratamientos que había probado. Tras experimentar con distintos regímenes alimentarios, llegó a la dieta actual. Para ella, la amenaza principal no está en la carne cruda, sino en los productos procesados y el alcohol.

Su caso resume una de las claves del movimiento: el malestar físico y la frustración con tratamientos que no resuelven una enfermedad pueden llevar a buscar respuestas fuera de los circuitos médicos convencionales.

La “nutrición oscura” y una comunidad de creyentes

The New York Times Magazine describe este ecosistema como “nutrición oscura”: un conjunto heterogéneo de prácticas unidas menos por una misma pauta alimentaria que por su desconfianza hacia autoridades sanitarias, médicos y recomendaciones nutricionales tradicionales.

En podcasts, canales de video, cuentas de Instagram y foros especializados, la manteca y la carne roja son presentadas a veces como alimentos con efectos extraordinarios, mientras que las verduras, los aceites vegetales o los cereales quedan bajo sospecha. La adhesión a estos discursos no se limita a lo que se come: construye una identidad compartida.

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Ese componente comunitario quedó expuesto en Meatstock, una convención carnívora celebrada en Tennessee. Allí, según el reportaje del diario estadounidense, los asistentes celebraban el corte de filetes y compraban cereales elaborados con carne. Entre los participantes circulaban historias de recuperación de enfermedades crónicas, críticas a la medicina convencional y relatos de conversión alimentaria. Algunos habían sido veganos antes de adoptar una dieta centrada en productos animales.

Max Kane, diagnosticado con enfermedad de Crohn a los 12 años, contó al Times que el cambio de alimentación le permitió recuperar autonomía tras años de tratamientos. Su testimonio ilustra el atractivo de estas comunidades para quienes sienten que el sistema sanitario no les ofreció respuestas suficientes.

La nutricionista Emma Beckett señaló a The Guardian que el paso de algunos antiguos veganos hacia el carnivorismo revela una búsqueda que no es solo nutricional. Ambos modelos ofrecen normas claras, un sentido de pertenencia y una explicación ordenada de problemas complejos.

La dimensión política de la alimentación “ancestral”

La expansión de estas ideas también ha encontrado eco en Make America Healthy Again, el movimiento promovido por Robert F. Kennedy Jr. La iniciativa vincula la crítica a la industria alimentaria con la defensa de hábitos considerados ancestrales y con un cuestionamiento más amplio de las instituciones de salud pública.

El auge coincide con la difusión de teorías conspirativas durante la pandemia y con un deterioro de la confianza en las vacunas y en los organismos sanitarios. Sin embargo, no todas las preocupaciones que alimentan este clima son marginales. Una encuesta de KFF recogida por The Guardian indicó que el 64 % de los adultos estadounidenses considera insuficiente la regulación de pesticidas y que el 75 % opina lo mismo de los aditivos alimentarios.

Estas cifras ayudan a explicar por qué ciertos mensajes encuentran audiencia. La preocupación por los ultraprocesados, la calidad de los alimentos y el poder de la industria es ampliamente compartida. El problema, según los especialistas consultados por los medios citados, aparece cuando esa inquietud se transforma en la aceptación de afirmaciones terapéuticas sin respaldo científico o de prácticas con riesgos conocidos.

Lo que se conoce sobre los riesgos de la dieta carnívora

La evidencia disponible no respalda que una dieta exclusivamente carnívora sea una estrategia segura o curativa a largo plazo. The Guardian advierte que este modelo puede aportar cantidades muy bajas de fibra, un componente asociado con la salud intestinal y con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y determinados cánceres.

La restricción severa de vegetales, frutas, legumbres y cereales también puede favorecer déficits de vitamina C y ácido fólico. A ello se suma la elevada presencia de grasas saturadas en algunos de estos regímenes, un factor que puede elevar el colesterol LDL y, con ello, aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Harvard Health ha señalado otros posibles efectos adversos a largo plazo: cálculos renales, gota, osteoporosis y deterioro de la función renal en casos de ingestas proteicas muy elevadas. Aunque faltan estudios prolongados que evalúen específicamente la dieta carnívora, los riesgos potenciales son motivo de preocupación entre profesionales de la salud.

Sentirse mejor, además, no equivale necesariamente a estar sano. Beckett explica que estas dietas pueden funcionar como formas extremas de eliminación: al excluir numerosos alimentos de una sola vez, una persona puede dejar de consumir algún producto que le provocaba malestar. En la práctica clínica, sin embargo, los alimentos retirados se reintroducen de forma gradual para identificar posibles desencadenantes. Una dieta carnívora estricta mantiene la exclusión de manera indefinida.

La experta recuerda una limitación esencial de la percepción individual: una persona no puede sentir el proceso mediante el cual se obstruyen las arterias.

Leche cruda: un riesgo microbiológico conocido

La leche sin pasteurizar se ha convertido en otro emblema de esta corriente alimentaria. Sus ventas crecieron un 17,6 % en 2024, según datos de Circana citados por The Guardian. Sus defensores le atribuyen beneficios que no han sido demostrados, mientras que las autoridades sanitarias advierten que puede contener microorganismos peligrosos.

NPR informó que, durante el verano de 2026, más de 100 personas enfermaron tras consumir leche cruda y 11 requirieron hospitalización. Ante este tipo de episodios, la Academia Americana de Pediatría ha solicitado prohibir su comercialización.

La pasteurización no elimina el valor nutricional básico de la leche, pero sí reduce de forma significativa el riesgo de infecciones provocadas por bacterias y otros patógenos. Ese contraste entre un beneficio hipotético y un peligro documentado sitúa a la leche cruda en el centro del debate.

El atractivo del “n de uno”

Una de las ideas más repetidas en estos espacios es la del “n de uno”: el propio cuerpo como experimento. En investigación científica, la letra “n” representa el número de participantes de un estudio. En las comunidades de nutrición alternativa, el término se utiliza para defender que cada persona puede descubrir por sí misma qué alimentos le convienen.

El enfoque resulta persuasivo porque las experiencias individuales pueden ser intensas y reales. Sin embargo, una mejoría personal no demuestra por sí sola que un régimen sea eficaz, seguro ni aplicable a otras personas. Tampoco permite determinar con precisión qué produjo un cambio.

La periodista de The New York Times Magazine relata haber experimentado una sensación de bienestar tras unas vacaciones en Grecia y se preguntó si respondía a haber evitado ciertos aceites o, sencillamente, a la pausa, el descanso y el cambio de entorno. Esa duda refleja una dificultad habitual en nutrición: aislar causas en la vida cotidiana es complejo.

Muchos estudios nutricionales son observacionales y dependen de lo que los participantes declaran haber comido. Por ello, sus resultados requieren cautela y un solo estudio rara vez permite establecer conclusiones definitivas. Aun así, el conjunto de la investigación ha identificado patrones consistentes durante décadas.

Un estudio publicado en Nature Medicine en 2025, citado por Women’s Health, vinculó una alimentación variada y rica en productos vegetales con un envejecimiento más saludable en una muestra de más de 100.000 participantes. Frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal mantienen, por tanto, un lugar central en las recomendaciones respaldadas por la evidencia acumulada.

La ciencia frente a las promesas absolutas

Christopher Gardner, investigador de nutrición de Stanford, explicó al Times cómo un estudio suyo sobre el ajo terminó siendo interpretado de manera errónea. La investigación no encontró que el ajo redujera el colesterol LDL, pero algunas coberturas fueron más lejos y presentaron el resultado como una prueba de que el ajo no era saludable.

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La ciencia nutricional suele trabajar con incertidumbres, matices y resultados limitados, mientras que las redes sociales recompensan las certezas tajantes. Gardner sostiene que la falta de respuestas absolutas no significa que no exista conocimiento sólido. Su recomendación sigue siendo directa: aumentar el consumo de frutas y verduras y reducir la comida basura.

En ese terreno de dudas y promesas, la búsqueda de la dieta perfecta puede volverse interminable. Kelly Pi, por ejemplo, eliminó la sal durante un período y posteriormente volvió a incorporarla a su alimentación. La modificación constante de reglas alimentarias revela hasta qué punto, para una parte de estos seguidores, comer ha dejado de ser solo una práctica cotidiana para convertirse en un sistema de creencias, pertenencia y control sobre el propio cuerpo.

Fuente: Deutsche Welle