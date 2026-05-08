Estudiantes del CTN reclaman por abandono de obras y falta de respuestas del MEC

El Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional “Arq. Raúl María Benítez Perdomo”, de Encarnación, reclama por el abandono de obras en cuatro sectores de la institución educativa.

Los estudiantes manifestaron que desde agosto de 2025 no hay avances en la obra y que nadie volvió por parte de la empresa encargada. Por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), solo recibieron promesas, pero las obras no continuaron.

El presidente del Centro de Estudiantes, Elías Ríos, manifestó que tuvo la oportunidad el año pasado de hablar con el ministro Luis Ramírez, quien les prometió que a fin de año continuarían las obras. Tras renovar el pedido este año, las autoridades no reportaron novedades sobre las obras abandonadas.

La comunidad educativa tuvo que realizar una limpieza y retirar las chapas que eran un peligro para los estudiantes por su estado de abandono.

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La obra

Se trata de parte del lote 3 de la Licitación Pública Nacional (ID 443470) de 2024. La misma fue convocada por el MEC para la construcción y reparación de infraestructura de 43 colegios técnicos, por un monto total de G. 57.971.149.171.

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Esta obra en el CTN es parte de la adjudicación a la empresa Las Cumbres SA, de Asunción, representada legalmente por Rosana Esbelta Gaona Saldívar. La empresa está a cargo de la intervención en seis instituciones educativas, por un monto total de más de G. 6.900 millones, de los cuales la inversión en esa institución sería de más de G. 2.200 millones.

La fecha de inicio de la ejecución de las obras figura el 19 de diciembre de 2024, según datos publicados en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El plazo contractual tiene fecha de fenecimiento el 24 de octubre de 2025.

La encargada de comunicación del MEC, Carmen Ruiz, manifestó que para el lunes aportarán información precisa sobre el estado de ese contrato.

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Piden renovación de maquinarias

Los estudiantes, además, reclamaron que varias maquinarias de los talleres son unidades desfasadas y muchas de ellas no están funcionales.

El docente del taller mecánico, David Bordón, explicó que muchos de los implementos datan de la época de apertura del colegio, en la década de los 80.

Explicó que muchos de ellos ya no se usan en la industria actual, lo que genera un desfasaje entre los conocimientos teóricos y la práctica.

Los estudiantes muchas veces se encuentran con esta realidad en las prácticas, donde los implementos con los que abordaron los contenidos ya no se utilizan.

El docente refirió que es necesaria una renovación integral de los implementos para que la formación técnica responda a estándares actuales del mercado laboral.

“Todos los años pedimos a las autoridades, pero nunca nos respondieron”, lamentó.