Buscan concretar acciones para mitigar posibles impactos de “El Niño” en Encarnación

La Dirección de Gestión y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Encarnación encabezó una reunión para coordinar acciones entre las instituciones que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el objetivo de reducir los posibles impactos causados por el fenómeno “El Niño”. El encuentro se desarrolló en la Junta Municipal de la ciudad.

Participaron representantes del Ejecutivo y del Legislativo comunal, además de bomberos de la ciudad y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

El director de la dependencia municipal, ingeniero Victoriano Vázquez, refirió que las acciones necesarias son urgentes.

Refirió que construyeron un mapa de zonas de riesgo que deben ser priorizadas. Entre las acciones que se deben realizar se encuentran el mantenimiento de caminos, la limpieza de desagües pluviales y la organización de caminos alternativos, en caso de cortes de caminos y rutas por desbordes.

Afirmó, además, que enviaron notas a otras instituciones dependientes, por ejemplo, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para las que será necesaria una acción de contingencia en caso de inestabilidad climática.

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Preocupación por el hospital

En el mapa de zonas de riesgo, la Dirección de Gestión y Prevención de Riesgos identificó que dos arroyos sobre la ruta PY06 tienen tendencia al desborde, causando cortes de la circulación sobre la mencionada ruta. Esto causaría el aislamiento del único acceso pavimentado al Hospital General de Itapúa (HGI), que se encuentra en el kilómetro 12,5 de la ruta sexta.

En ese sentido, refirió que esto genera una gran preocupación porque los accesos alternativos son de tierra y la mayoría de ellos no está en condiciones. Además, todos conectan a un único acceso por detrás del HGI, que pasa por un puente con peligro de desborde también.

Estos factores hacen presumir que, con grandes caudales de lluvia, el centro asistencial de referencia del departamento puede quedar aislado, en algunos casos por horas, hasta que las aguas bajen nuevamente.

“Si venís del norte o del sur, corrés el riesgo de que no esté accesible el camino; es decir, no se podrá llegar al hospital durante al menos una hora, que, en salud, puede significar algo muy grave”, explicó Vázquez.

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El Niño

El Niño ocurre de manera cíclica cada 2 a 7 años y suele durar entre 9 y 12 meses. Su contraparte, o fase fría, es conocida como La Niña, la cual se caracteriza por un enfriamiento de estas mismas aguas oceánicas.

El fenómeno de El Niño es un evento climático que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico central y ecuatorial.

Esto altera la circulación atmosférica global, provocando condiciones climáticas extremas, con sequías severas en algunas regiones y lluvias torrenciales en otras, dependiendo de la zona del planeta. En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del ecuador, empujando el agua cálida hacia el sudeste asiático y permitiendo que aguas profundas y frías asciendan en las costas de Sudamérica.

Durante El Niño, estos vientos se debilitan o invierten, lo que hace que la masa de agua cálida se acumule y se desplace hacia las costas sudamericanas, bloqueando el afloramiento de agua fría.

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Ciudad vulnerable

La ciudad de Encarnación es relativamente vulnerable a este tipo de eventos debido al deficiente sistema de alcantarillado y desagües pluviales. Además, gran parte del territorio tiene caminos terraplenados que son afectados con cada lluvia.

A esto se suman los arroyos urbanos que tienden a desbordarse. Esto afecta a comunidades enteras, como los barrios Fátima, Sarita, Sagrada Familia y Chaipé, entre otros.

En el propio microcentro y algunos barrios cercanos, manifestó que existen arroyos canalizados que pueden representar un peligro potencial para las construcciones que se hicieron por encima, en caso de que haya obstrucciones o un desborde.

Puntualizó que la comuna toma acciones, pero que, evidentemente, en caso de que el fenómeno alcance gran intensidad, estas serán sobrepasadas por las necesidades. Por eso resaltó la necesidad de articular acciones con otras instancias del Estado, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Gobernación de Itapúa, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otras, como la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).