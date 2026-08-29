Armada Paraguaya suspende visita a buques en Encarnación por inclemencias del tiempo

La Armada Paraguaya suspendió la visita a los buques Cañonero Paraguay C-1 y Patrullero Capitán Cabral P-01, amarrados por primera vez en la costanera de Encarnación. La decisión responde a medidas de seguridad ante la inclemencia del tiempo en el sur del país.

Los recorridos están pendientes de la mejoría del clima para volver a ser habilitados. Los cañoneros estarán en la ciudad hasta mañana domingo al mediodía, cuando termine la agenda del Mundial de Rally en Itapúa.

Las embarcaciones generaron gran revuelo en la región como atractivo turístico, que según mediciones de los responsables, son visitadas por más de 6.000 personas a diario, desde que amarraron en la capital departamental, el pasado sábado 22 de agosto.

Las embarcaciones partirán nuevamente el martes hacia la capital del país, si las condiciones climáticas acompañan, destacaron los responsables de los buques.

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Cañonero Paraguay C-1

El Cañonero Paraguay (C-1) es un histórico buque de guerra fluvial de la Armada Paraguaya, diseñado por el ingeniero José Bozzano y construido en Génova, Italia. Botado en 1930, fue clave en la Guerra del Chaco, transportando a más de 50.000 soldados.

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El Cañonero Paraguay (C-1) y el Cañonero Humaitá (C-2) son buques gemelos. Fueron diseñados por el ingeniero naval paraguayo José Bozzano y construidos en los astilleros de Génova, Italia, llegando al país en 1931 para servir en la Armada Paraguaya y cumplir un rol clave en la Guerra del Chaco. El C-2 permanece inactivo en la zona de Asunción, mantenido a flote con una dotación mínima de personal.

Su armamento original incluía 4 cañones de 4,7 pulgadas (120 mm), 3 cañones de 3 pulgadas (76 mm), 2 cañones de 40 mm, 2 cañones de 20 mm y capacidad para llevar 6 minas.

Tras décadas inactivo a vapor, en 2023 recuperó su capacidad de navegación autónoma al instalarse nuevos motores diésel. Opera como buque escuela para la formación práctica de cadetes navales y grumetes.

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Patrullero P-01

El Buque Patrullero P-01 “Capitán Cabral” de la Armada Paraguaya es uno de los buques militares operativos más antiguos del mundo. Construido inicialmente como un remolcador a vapor civil llamado “Triunfo” en los astilleros de Haarlem, Holanda, en 1907, fue adquirido por Paraguay en 1908 e incorporado formalmente a la Marina de Guerra en 1915.

Sus dimensiones son de 32,67 m de eslora (largo), 7,16 m de manga (ancho), con 1,7 m de calado. En su armamento cuenta con 1 cañón Bofors de 40 mm, 2 Oerlikon de 20 mm y 2 ametralladoras de 12,7 mm.

Fue remotorizado en 1980 con un motor diésel Caterpillar 3408 de 360 hp y tiene una velocidad máxima de 9 nudos.

Lejos de estar retirado, el buque opera frecuentemente en el norte del país, llevando toneladas de víveres, medicamentos y asistencia médica del Gobierno del Paraguay a comunidades ribereñas vulnerables y aisladas del Chaco paraguayo.